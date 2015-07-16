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    Начо Монреаль близок к переходу в "Атлетик"

    Защитник "Арсенала" Начо Монреаль вскоре станет игроком "Атлетика" из Бильбао. Трансфер игрока обойдется баскской команде в 8 млн евро. Официально сделка будет подтверждена в ближайшие дни.

    Место испанца в "Арсенале", вероятнее всего, займёт левый защитник "Наполи" Фаузи Гулам. За лондонскую команду Начо играл с 2013 года.
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    Источник: Eurofootball

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    16.07.2015 16:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +60

      Барабуля 17 июля 2015, 09:03

      Начо молодец, в прошедшем сезоне играл на высоком уровне и как-то печально если он уйдет. Работяга.

      1
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      Рейтинг: +14

      vremennyy 16 июля 2015, 20:35

      Не много жаль, если честно! Работяга парень.

      3
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      Рейтинг: +23

      FuRKaSH 16 июля 2015, 19:50

      Начо удачи!

      1
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 16 июля 2015, 17:36

      Прежде чем ставить на место Начо Гулама, его нужно купить.

      2
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 16 июля 2015, 16:22

      на повышение однако !!!! поздравляем

      0
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      Рейтинг: +36

      666roza777 > Leicester City 17 июля 2015, 12:48

      Мне интересно. Когда игрок Арсенала уходит в любой другой клуб, то тут же находится очередной комментарий типа "на повышение однако". А когда игрок приходит то "на понижение однако". За что все так не любят Арсенал? Не понимаю. Можно подумать, что Атлетик на 100% сильнее Арсенала. По моему это полный бред.

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 16 июля 2015, 16:09

      На повышение, в более сильный клуб. Для Монреаля великолепный вариант. )

      0
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      Рейтинг: +541

      musa_terek > Mоnоlo 16 июля 2015, 16:18

      по привычке уже чушь несешь) Начо боец, но технически и физически не супер-одарен, так что переход к баскам хороший ход и для него, и для Арсенала.

      13
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > musa_terek 16 июля 2015, 16:29

      По самоотдаче очень хорош )
      Он не лучший футболист в составе Арсенала и уж тем более в мире, есть посильнее его, но то что он до последнего выжимает из себя все, это качество не у каждого спортсмена есть.

      Он хорошо прибавил за прошлый год, отвоевал место в старте у Гиббса, отпустить его было бы странно, но если сразу же взять на его место Амави или Гулама, то это продажа была бы довольно выгодна. Больше за него все равно никто не даст. Возраст :)

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      Рейтинг: +541

      musa_terek > Mоnоlo 16 июля 2015, 16:48

      В точку)

      2
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > musa_terek 16 июля 2015, 16:50

      :)

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