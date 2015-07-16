Начо Монреаль близок к переходу в "Атлетик"

Начо молодец, в прошедшем сезоне играл на высоком уровне и как-то печально если он уйдет. Работяга.
Место испанца в "Арсенале", вероятнее всего, займёт левый защитник "Наполи" Фаузи Гулам. За лондонскую команду Начо играл с 2013 года.
Начо молодец, в прошедшем сезоне играл на высоком уровне и как-то печально если он уйдет. Работяга.
Не много жаль, если честно! Работяга парень.
Начо удачи!
Прежде чем ставить на место Начо Гулама, его нужно купить.
на повышение однако !!!! поздравляем
Мне интересно. Когда игрок Арсенала уходит в любой другой клуб, то тут же находится очередной комментарий типа "на повышение однако". А когда игрок приходит то "на понижение однако". За что все так не любят Арсенал? Не понимаю. Можно подумать, что Атлетик на 100% сильнее Арсенала. По моему это полный бред.
На повышение, в более сильный клуб. Для Монреаля великолепный вариант. )
По самоотдаче очень хорош )
Он не лучший футболист в составе Арсенала и уж тем более в мире, есть посильнее его, но то что он до последнего выжимает из себя все, это качество не у каждого спортсмена есть.
Он хорошо прибавил за прошлый год, отвоевал место в старте у Гиббса, отпустить его было бы странно, но если сразу же взять на его место Амави или Гулама, то это продажа была бы довольно выгодна. Больше за него все равно никто не даст. Возраст :)
:)