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"Ювентус" согласился продать Видаля в "Баварию"

16 июля 2015, 01:06
166

Руководство "Баварии" готово заплатить за трансфер полузащитника "Ювентуса" Артуро Видаля 40 млн евро. Первоначально туринцы хотели получить за своего футболиста на пять миллионов больше, однако стороны сошлись на этой сумме.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы согласовали условия личного контракта с чилийцем. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на четыре года, а зарплата Видаля составит 6,5 млн евро за сезон.

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Источник: Skysports
Италия. Серия А Германия Бавария Ювентус Видаль Артуро
Комментарии (166)
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Resistance
1436998851
Бестолковое приобретение, как по мне. Тем более за такую сумму. Больше 25 не стоит он. Никогда особо не нравилась его игра. Просто агрессивный игрок, не более того. Не равноценная замена Бастиану, абсолютно. Но, раз уже Швайни ушел, то на безрыбье и рак рыба, как говорится. Клуб превращается в латиноамериканский цирк. Остается только сейчас вспоминать, что было с командой до прихода Гвардиолы. Без сожаления на все это смотреть тяжело.
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DevilsMilan
1437001004
Зебры вовремя его скидывают,потому что пик его формы подходит к концу.
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Sharipov_2401
1437014244
Помню как Видаль лупил по ногам Рибери в матче ЛЧ, потом правда Франк ему прямой ногой заехал))) Щас научит его уму разуму.
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DANTE 007
1437021835
Ну надо ведь кого нибудь брать на замену Швайни так сказать легенде боварии, который с улыбкой на лице кинул этот немецкий опущенный пивной паб. Теперь вот и решили взять Видаля. Хотя не понимаю зачем менять прописку Видалю ведь бовария это унитаз которые сливают свои титутлы. А глоры этой опущенной немчуры подняли головы и уже были не довольны тем что боварка вылетает из ЛЧ, как это так мы должны всех подряд выигрывать. Благо ВЕЛИКИЙ КЛУБ БАРСЕЛОНА, унизил этих любителей принимать сосиски за щеку!!!
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Олли Кан
1437027788
куда они катятся..продасть Басти за 20 и купить Видаля за 40..при том что разница в возрасте 2 года.. зная склонности Артуро к разного рода провальным выходкам, он очень быстро может разругаться с лысым \"паинькой\", блин.. но в любом случае Видаль гораздо сильнее того же ололонсо..но в плане разрушения слабее Мартинеса! но у нас физрук \"гениальный\" ИЗ Хави центрдефа делает..
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Planet Georgia
1437031572
Швайни в сто раз лучше Видаля,Бавария зря его отпустила!
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London-Is-Blue
1437033975
А совсем недавно канониры истинно верили, что он к ним уйдет.
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Lucius Vorenus
1437038126
крутая распродажа нынче в Италии
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MALOVAR
1437038694
Хорошее приобретение ,будет мячики подавать.
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inz87
1437051191
как всегда ценник завышен
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