"Ювентус" согласился продать Видаля в "Баварию"

Руководство "Баварии" готово заплатить за трансфер полузащитника "Ювентуса" Артуро Видаля 40 млн евро. Первоначально туринцы хотели получить за своего футболиста на пять миллионов больше, однако стороны сошлись на этой сумме.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы согласовали условия личного контракта с чилийцем. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на четыре года, а зарплата Видаля составит 6,5 млн евро за сезон.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.