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    «Балтика» одержала вторую победу в ФНЛ

    В заключительном матче дня игр второго тура первенства ФНЛ калининградская «Балтика» на своем поле принимала астраханский «Волгарь». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 и набрав шесть очков входят в четверку команд идущих без потерь.Калининградцы быстро решили судьбу встречи забив два быстрых гола. На 2-й минуте результативным ударом отметился Ишхан Гелоян, а через три минуты Виктор Земченков реализовал пенальти, на что гости ответили только голом Александра Болонина на 29-й минуте.Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 22:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 июля 2015, 18:12

      Хорошее начало ..

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      Рейтинг: +631

      mat73 16 июля 2015, 07:23

      Балтика хочет в Вышку? Правильно, давно пора! Тем паче в свете ЧМ-18 в Калининграде!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ORFEI 16 июля 2015, 00:20

      Молодцы балтийцы - так и продолжать!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 15 июля 2015, 23:38

      Начало многообещающее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      solomon39 15 июля 2015, 23:36

      Трепещи Барселона!

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 15 июля 2015, 23:32

      Балтику с победой, а Волгарю удачи в дальнейшем!

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз 15 июля 2015, 23:20

      Если это Балтика N9...то конечно укачает любого не по детски!

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      Рейтинг: +171

      maxim81413 > морозз 16 июля 2015, 01:00

      ну если тебя с балтики укачивает

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз > maxim81413 16 июля 2015, 16:20

      Когда сидишь на коне и он идёт рысью...то тоже может укачать!

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      Рейтинг: +579

      lange 15 июля 2015, 23:09

      Валера, признайся, что снова выбрал не тот клуб.

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      Рейтинг: +357

      alik4 15 июля 2015, 23:08

      Хоть в этом сезоне не будут бороться за выживания

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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 15 июля 2015, 22:46

      нормальное начало

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