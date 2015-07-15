«Балтика» одержала вторую победу в ФНЛ

В заключительном матче дня игр второго тура первенства ФНЛ калининградская «Балтика» на своем поле принимала астраханский «Волгарь». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 и набрав шесть очков входят в четверку команд идущих без потерь.Калининградцы быстро решили судьбу встречи забив два быстрых гола. На 2-й минуте результативным ударом отметился Ишхан Гелоян, а через три минуты Виктор Земченков реализовал пенальти, на что гости ответили только голом Александра Болонина на 29-й минуте.Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru.