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    Мостовой: «Новый лимит вряд ли поможет сборной»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вчерашнее решение исполкома РФС утвердить лимит на легионеров в РФПЛ с формулой «6+5».

    «Не улавливаю связи между лимитом и игрой сборной. Вместо «7+4» сделали «6+5», но не думаю, что из-за одного лишнего россиянина на поле что-то изменится. У нас и без этого вызывается достаточное количество футболистов в сборную, причем сильнейшие. Игроков у нас хватает. Взять «Зенит», к примеру. Там какой-то россиянин не играет не потому, что раньше можно было выпустить больше иностранцев, а потому, что они просто сильнее», – сказал Мостовой.

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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 09:39
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    Комментарии (96)
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    Hikaru Famous
    1436961661
    все футболеры говорят, что лимит это хрень, но нет.. Будем делать так как говорят всякие чинуши, которые 1 матч в жизни видели и то по телеку..
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    denmig
    1436964806
    так тебя шибко то и не спрашивают! лимит нужен и все тут ! один лишний русский - поле из 16 для выбора в рос сбор
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    spartacus333
    1436974043
    вместо введения лимита надо было бы ввести жесткие критерии по найму легионеров. чтобы попадали только качественные футболисты, реально способные усилить российский чемпионат. к примеру выдавать разрешение на труд только тем игрокам, которые выступают за сборные своих стран или что то в этом роде. это так на вскидку. в этом случае и лимитов никаких вводить не надо. иностранного ширпортеба автоматически было бы в 10 раз меньше, чем сегодня бегают.
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    salaga
    1436982301
    Эта чушь нужна Мутко для того, чтобы заявить, что сделали всё возможное.
    Ответить
    Zivs
    1436984748
    не прав.
    Ответить
    Сп62
    1436991545
    Мостовой не прав. Сегодня это решение пользы уже не принесёт, но в будущем оно заставит работать клубы со ставкой на своих воспитанников.
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    Сп62
    1436993072
    Не понимаю тех, кто за отмену лимита. Ну будут играть в основе 11 легионеров, а в сборную будем брать, как Капелло из дубля? Смешно! РФС пытается хоть что-то изменить. Конечно, этого недостаточно. Необходимо, как здесь многие высказывались, продумать систему оплаты игроков, чтобы действительно они получали не за присутствие на стадионе, а за свой труд.
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    artsinalex
    1436995619
    Вопрос не в лимите, а в качестве подготовки молодых футболистов. Какой бы лимит не был, но с таким уровнем развития молодняка мы еще не скоро увидим игроков даже уровня Титова или Лоськова. Грубо говоря, у нас щас просто перестали производить конкурентноспособный футбольный материал.
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    Павлюченко 13
    1437050870
    Лимит только мешает нашему футболу!
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    ologreds
    1694997609
    numo435729
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