Мостовой: «Новый лимит вряд ли поможет сборной»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вчерашнее решение исполкома РФС утвердить лимит на легионеров в РФПЛ с формулой «6+5».



«Не улавливаю связи между лимитом и игрой сборной. Вместо «7+4» сделали «6+5», но не думаю, что из-за одного лишнего россиянина на поле что-то изменится. У нас и без этого вызывается достаточное количество футболистов в сборную, причем сильнейшие. Игроков у нас хватает. Взять «Зенит», к примеру. Там какой-то россиянин не играет не потому, что раньше можно было выпустить больше иностранцев, а потому, что они просто сильнее», – сказал Мостовой.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!