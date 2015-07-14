Кейта продлил контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" и сборной Мали Сейду Кейта продлил соглашение с клубом. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2015/16, сообщается на официальном сайте римлян.

35-летний Кейта выступает за "Рому" с лета 2014 года. До этого он играл за "Марсель", "Лорьян", "Ланс", "Севилью", "Барселону" и китайский "Далянь Аэрбин".