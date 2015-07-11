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    На игре "Спартак" - "Санкт-Галлен" присутствовал Якин

    На сегодняшнем товарищеском матче московского "Спартака" против швейцарского "Санкт-Галлена" (3:1) присутствовал бывший тренер красно-белых Мурат Якин. Он наблюдал за игрой из VIP-ложе.

    Добавим, что на данный момент швейцарский специалист находится без работы.



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    Источник: Twitter

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    11.07.2015 23:26
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    Комментарии63
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:04

      ждут его успехи, непременно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      ТОС 12 июля 2015, 14:59

      обратите внимание на средний палец,левой руки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      ТОС 12 июля 2015, 14:54

      поржать приехал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 12 июля 2015, 10:48

      Молодец Якин!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Блоссия 12 июля 2015, 10:47

      Выглядит хорошо!)
      Удачи ему

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:34

      А рядом с ним кто, что не припомню?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 > Бугимен 12 июля 2015, 09:53

      Да меня просто смутила футболка спартаковская на нем. Может это тот самый сан-маринец?)))

      0
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      Рейтинг: +57

      ren88888_ 12 июля 2015, 09:33

      Пришел на нубов красно белых посмотреть)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 12 июля 2015, 09:30

      Удачи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +227

      Igrov 12 июля 2015, 09:08

      скучает по команде. Удачи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch 12 июля 2015, 09:05

      Удачи ему!

      7
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