На игре "Спартак" - "Санкт-Галлен" присутствовал Якин

На сегодняшнем товарищеском матче московского "Спартака" против швейцарского "Санкт-Галлена" (3:1) присутствовал бывший тренер красно-белых Мурат Якин. Он наблюдал за игрой из VIP-ложе.



Добавим, что на данный момент швейцарский специалист находится без работы.







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