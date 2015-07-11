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    "Томь" арендует Тена у ЦСКА

    Защитник московского ЦСКА Петр Тен продолжит карьеру в "Томи" клубы достигли договорености по аренде игрока до окончания сезона 2015-16 годов.
    Минувший сезон Тен также провел в аренде в "Анжи", сыграв за команду в трех матчах в ФНЛ.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.07.2015 14:45
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 11 июля 2015, 22:23

      Не понимаю последнее время руководство ЦСКА,на кой .рен постоянно отправлять из аренды в аренду игроков (Васина,Тена, Базелюка...)может стоит их продать и присмотреться к другим?

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      Рейтинг: +10

      Stalker-01 11 июля 2015, 19:50

      В "Терек" его надо ,вот смеху было-бы

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      Рейтинг: +40

      гинер-друг человека 11 июля 2015, 18:59

      тэн в Томи пригодиться, особенно зимой.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 18:05

      Томь - Спартак-2 4-1, жаль Тен еще не играл, понюхал бы мясной кровишки:)

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      Рейтинг: +42

      alboro 11 июля 2015, 18:02

      ОК

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 июля 2015, 17:03

      Пусть растёт парень. Удачи.

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      Рейтинг: +154

      mondm 11 июля 2015, 16:11

      Хороший защитник , ценный , через годик в основе будет

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      Рейтинг: +882

      spartach091 > mondm 11 июля 2015, 20:50

      играл у нас вроторе,то еще днище этот тен

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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 11 июля 2015, 15:57

      итак: Томь-шлак-2 4:1, отлично! ))

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 11 июля 2015, 15:52

      хорошо

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      Рейтинг: +1369

      makkie 11 июля 2015, 15:44

      Кто это вообще?

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > makkie 11 июля 2015, 16:42

      типа кротова но из цска.

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