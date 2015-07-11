"Томь" арендует Тена у ЦСКА

Не понимаю последнее время руководство ЦСКА,на кой .рен постоянно отправлять из аренды в аренду игроков (Васина,Тена, Базелюка...)может стоит их продать и присмотреться к другим?
Защитник московского ЦСКА Петр Тен продолжит карьеру в "Томи" клубы достигли договорености по аренде игрока до окончания сезона 2015-16 годов.
Минувший сезон Тен также провел в аренде в "Анжи", сыграв за команду в трех матчах в ФНЛ.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.