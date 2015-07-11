«Томь» арендует Тена у ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Петр Тен продолжит карьеру в «Томи» клубы достигли договорености по аренде игрока до окончания сезона 2015-16 годов.
Минувший сезон Тен также провел в аренде в «Анжи», сыграв за команду в трех матчах в ФНЛ.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.