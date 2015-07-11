Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Томь» арендует Тена у ЦСКА

    Защитник московского ЦСКА Петр Тен продолжит карьеру в «Томи» клубы достигли договорености по аренде игрока до окончания сезона 2015-16 годов.
    Минувший сезон Тен также провел в аренде в «Анжи», сыграв за команду в трех матчах в ФНЛ.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии (44)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Z v e r o b o y
    1436619131
    хорошо
    Ответить
    Медный купоpос
    1436619471
    итак: Томь-шлак-2 4:1, отлично! ))
    Ответить
    mondm
    1436620280
    Хороший защитник , ценный , через годик в основе будет
    Ответить
    VIPded
    1436623413
    Пусть растёт парень. Удачи.
    Ответить
    alboro
    1436626936
    ОК
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436627143
    Томь - Спартак-2 4-1, жаль Тен еще не играл, понюхал бы мясной кровишки:)
    Ответить
    гинер-друг человека
    1436630380
    тэн в Томи пригодиться, особенно зимой.
    Ответить
    Stalker-01
    1436633445
    В \"Терек\" его надо ,вот смеху было-бы
    Ответить
    SHMEL
    1436642580
    Не понимаю последнее время руководство ЦСКА,на кой .рен постоянно отправлять из аренды в аренду игроков (Васина,Тена, Базелюка...)может стоит их продать и присмотреться к другим?
    Ответить
    ologreds
    1694997631
    numo435392
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+