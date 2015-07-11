Эдуардо возвращается в "Шахтер"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил возвращение нападающего Эдуардо в команду.32-летний хорват бразильского происхождения в 2010 году перешел в донецкий клуб из лондонского "Арсенала"и играл там до 2014 года.

"Ведем переговоры о возвращении Эдуардо. Все направлено на то, чтобы перекрыть недостающие звенья из-за наших продаж. Он приходит как свободный агент, у него закончились отношения с «Фламенго». Надеюсь, что все получится. Уже завтра он прилетает в Украину и я думаю, договоримся, подпишем соглашение", — сказал Палкин.

