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    Эдуардо возвращается в "Шахтер"

    Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил возвращение нападающего Эдуардо в команду.32-летний хорват бразильского происхождения в 2010 году перешел в донецкий клуб из лондонского "Арсенала"и играл там до 2014 года.

    "Ведем переговоры о возвращении Эдуардо. Все направлено на то, чтобы перекрыть недостающие звенья из-за наших продаж. Он приходит как свободный агент, у него закончились отношения с «Фламенго». Надеюсь, что все получится. Уже завтра он прилетает в Украину и я думаю, договоримся, подпишем соглашение", — сказал Палкин.
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    Источник: Football

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    11.07.2015 00:34
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 22:30

      Старик совсем, лучше бы купили за миллион какого-нибуть 18 летнего бразильца.

      0
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      Рейтинг: +106

      vitya valdes 11 июля 2015, 09:51

      неожиданная,но достаточно приятная новость. Всегда симпатизировал Эдику, верю, что еще может задать жару во втором пришествии в Шахтере. Толковый нап, жаль что травма не дала сделать блестящую карьеру... Удачи!

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      Рейтинг: +3081

      drug01 11 июля 2015, 08:33

      Вспомнили ?...

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 июля 2015, 06:59

      Неожиданно

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      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 03:25

      Скоро у Украины и своего чемпионата не будет!!!
      Доживает "Шахтер" свой век, война все сьест и не подавится!!

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > 11 июля 2015, 09:36

      f3gwp0zy0nfe, хм , ну насколько я понимаю, там свои клубы играть будут.
      УЕФА добро дала!

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > juventus186 11 июля 2015, 12:35

      и газа не будет ,и замерзним и и и и и .............. быстрей бы сентябрь

      0
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      Рейтинг: +10

      alexandr21279 > juventus186 12 июля 2015, 08:52

      "Это всё решает Путин. Надо ему дать приказ: "Все росийские войска вывести из Донбасса"!

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      Рейтинг: +86

      Massachussets 11 июля 2015, 02:12

      Вот и нап:-) то что надо с опытом ещё и знает философию Луческу...,бибизяно уже нет теперь может и стрельнит старенький добрый Эдуардо:-) а то Адриано для Луческу как сынок был,лажал постоянно а луческу его не садил на лавочку и не садил,да не спорю пользу он приносил шахте,но никак не нападающий,мне кажется это не его позиция, деревянный он ( матчи с бате и норшеландом не в счёт)

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      Рейтинг: +298

      Патриот 05 11 июля 2015, 01:31

      Разобрали единственный нормальный клуб Украины. Жаль. Киев даже футбол убил на Донбассе. Теперь ДыКа будет коллекционировать липовые чемпионства, в отсутствии лучшего клуба страны. Возврвщайся Шахтер!!! Всегда симпатизировал этому клубу, по-крайней мере, в последние 10 лет уж точно.

      3
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > Патриот 05 11 июля 2015, 03:45

      Последний год.
      Когда будут бомбить Дагестан,будешь славить Путина?

      4
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      Рейтинг: +298

      Патриот 05 > BloodyНeart 11 июля 2015, 08:12

      Да мне плевать на Путина. Он то тут причем? Я его никогда не славил, если я говорю об интересах России, это не значит что я говорю об интересах и величии Путина. А бомбить скорее будут твой куев а не Дагестан, ибо европейцам и западу это больше выгоды приносит. И вообще, причем тут Путин и политика? Я про футбол, а ты как всегда про фиг пойми про что.

      2
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ > Патриот 05 11 июля 2015, 09:08

      Дагестанец, не Киев убил футбол (и не только футбол)на Донбассе, а ваша Раша.

      3
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      ...
      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Патриот 05 11 июля 2015, 09:27

      Твой дагестан - тоже с маленькой буквы писать надо?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Donbass_Za_Dynamo > FRZZ 11 июля 2015, 09:33

      Промытому мозгу эта мысль противна. Ещё 2 года назад этот кадр в темах про ШД высказывался в таких тонах, которые симпатией к команде явно не назовешь. Сейчас же он запел по другому, так что вранье во втором ответе однозначное. Хотя - тролль он и в Африке тролль, не только в Дагестане

      1
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      Рейтинг: +28

      Ялта 11 июля 2015, 01:13

      Всех собирают кто остался?распродался шахтер....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      skynet 11 июля 2015, 01:05

      А Матузалема вернуть?

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      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 11 июля 2015, 00:43

      Был когда-то человек-гол!

      1
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Lazio-Kiev 11 июля 2015, 00:47

      киевский лацио рулит аминь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > Leicester City 11 июля 2015, 00:49

      Здорова,СкудеттоЮве.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > BloodyНeart 11 июля 2015, 00:50

      не путай друг!!

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > Leicester City 11 июля 2015, 00:52

      Я никому не скажу,не очкуй)

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > BloodyНeart 11 июля 2015, 00:53

      я вологдон!! только никому ни слова хорошо

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > Leicester City 11 июля 2015, 00:57

      Не пались,Скудетто)

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > BloodyНeart 11 июля 2015, 00:59

      я настоящий поверь мне друг

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