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    Эдуардо возвращается в «Шахтер»

    Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил возвращение нападающего Эдуардо в команду.32-летний хорват бразильского происхождения в 2010 году перешел в донецкий клуб из лондонского «Арсенала»и играл там до 2014 года.

    «Ведем переговоры о возвращении Эдуардо. Все направлено на то, чтобы перекрыть недостающие звенья из-за наших продаж. Он приходит как свободный агент, у него закончились отношения с «Фламенго». Надеюсь, что все получится. Уже завтра он прилетает в Украину и я думаю, договоримся, подпишем соглашение», — сказал Палкин.
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    Источник: Football

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    11.07.2015 00:34
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    Комментарии (28)
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    skynet
    1436565904
    А Матузалема вернуть?
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    Ялта
    1436566430
    Всех собирают кто остался?распродался шахтер....
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    Патриот 05
    1436567509
    Разобрали единственный нормальный клуб Украины. Жаль. Киев даже футбол убил на Донбассе. Теперь ДыКа будет коллекционировать липовые чемпионства, в отсутствии лучшего клуба страны. Возврвщайся Шахтер!!! Всегда симпатизировал этому клубу, по-крайней мере, в последние 10 лет уж точно.
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    Massachussets
    1436569950
    Вот и нап:-) то что надо с опытом ещё и знает философию Луческу...,бибизяно уже нет теперь может и стрельнит старенький добрый Эдуардо:-) а то Адриано для Луческу как сынок был,лажал постоянно а луческу его не садил на лавочку и не садил,да не спорю пользу он приносил шахте,но никак не нападающий,мне кажется это не его позиция, деревянный он ( матчи с бате и норшеландом не в счёт)
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    juventus186
    1436574341
    Скоро у Украины и своего чемпионата не будет!!! Доживает \"Шахтер\" свой век, война все сьест и не подавится!!
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    ЮЗИК
    1436587176
    Неожиданно
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    drug01
    1436592808
    Вспомнили ?...
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    vitya valdes
    1436597476
    неожиданная,но достаточно приятная новость. Всегда симпатизировал Эдику, верю, что еще может задать жару во втором пришествии в Шахтере. Толковый нап, жаль что травма не дала сделать блестящую карьеру... Удачи!
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    RMUKMU
    1436643039
    Старик совсем, лучше бы купили за миллион какого-нибуть 18 летнего бразильца.
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    ologreds
    1694997634
    numo435338
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