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    • Футболисты из Сан-Марино пытались украсть форму «Спартака»

    Футболисты из Сан-Марино пытались украсть форму «Спартака»

    Футболисты клуба «Ла Фиорита» из Сан-Марино, проживающие в одном отеле с московским «Спартаком» на сборе в Швейцарии, пытались украсть форму у российской команды.

    По сообщению ТАСС со ссылкой на представителя отеля «Сантис Парк», где проживают команды, несколько человек из клуба Сан-Марино ночью проникли в помещение, где сушилась форма красно-белых. Санмаринцы пытались украсть несколько комплектов, однако благодаря камерам видеонаблюдения кражу удалось предотвратить.

    Представители «Спартака» не стали вызывать полицию.

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    Источник: ТАСС

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    10.07.2015 12:33
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    Комментарии (302)
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    нoГГано
    1436552019
    Ребята просто пошутить хотели,в случае поражения одели бы форму спартака мол \"не судите строго мыж спартак\"
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    mat73
    1436552516
    То были болельщики Зенита и ЦСКА. Тем самым они думали, надеялись, что Спартак снимут с РФПЛ)))
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    Пастух
    1436557304
    Самое главное.. Пыжатся одни бомжеконики.. Усбагойсесь.Дело не открыто.
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    ПерекатиПоле
    1436559901
    Сан-Маринцы таким образом хотели извиниться за НОЛЬ очков на евровиденьи! Но выложить футболками антироссийской команды слово из трех букв помешал Титов, который зашел в кладовку с Ананидзе, чтобы обсудить пару игровых схем.
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    ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
    1436561030
    морозз Сегодня 16:12 Великая красно белая форма Великого Спартака...на что только не пойдут люди в мире, чтобы только эта форма была у них в качестве сувенира! ////////////////////////////////// морозз супертролль. Пишет везде про \"величие\" спартака и тем самым троллит его получше болельщиков Зенита и ЦСКА гы-гы-гы
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    Поц
    1436563456
    Ужос!!!!
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    ABir
    1436568362
    Хотели играть в форме легендарного Спартака и тем самым наводить ужас на соперников!
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    СПАРТАК_SPARTAK
    1436600644
    piercman 10.07.2015 20:20 в сан-марине мало половых тряпок? _____________________________________________ Ну конечно! Где же им достать трусы твоей мамаши или, скажем, твои вонючие портки!? Приходится брать то, что есть! Была бы форма того клуба, за который болеешь ты - взяли бы её! И не в Сан-МаринЕ, а в Сан-МаринО - ТАК правильно гавкать
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    stavr74
    1436618875
    Прикольно
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    ologreds
    1694997638
    numo435287
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