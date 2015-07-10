Футболисты из Сан-Марино пытались украсть форму «Спартака»

Футболисты клуба «Ла Фиорита» из Сан-Марино, проживающие в одном отеле с московским «Спартаком» на сборе в Швейцарии, пытались украсть форму у российской команды.



По сообщению ТАСС со ссылкой на представителя отеля «Сантис Парк», где проживают команды, несколько человек из клуба Сан-Марино ночью проникли в помещение, где сушилась форма красно-белых. Санмаринцы пытались украсть несколько комплектов, однако благодаря камерам видеонаблюдения кражу удалось предотвратить.









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