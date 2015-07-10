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    Крузе: "В "Вольфсбурге" смогу зарабатывать больше, чем раньше"

    Новобранец немецкого "Вольфсбурга" Макс Крузе, перешедший в команду из менхенгладбахской "Боруссии", прокомментировал свой трансфер.

    "Одна из причин - то, что здесь я смогу зарабатывать больше денег, чем раньше. Тем не менее, я прекрасно чувствовал себя в "Боруссии", буквально как дома, но вовремя понял, что пора двигаться вперед. "Вольфсбург" - это клуб более высокого класса, ибо показывает результаты стабильнее. "Волки" единственные, кто может навязывать конкуренцию "Баварии". Полагаю, у меня получится здесь расти как игроку", - сказал Крузе.

    За последние два года в "Боруссии" полузащитник провел 66 матчей и забил 23 мяча.

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    Источник: Sport1.de

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    10.07.2015 09:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 10 июля 2015, 15:09

      волки если удержат лидеров и усилят еще состав. то могут навести шороху и не тока в БЛ но и в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 10 июля 2015, 14:47

      ясное дело.у волков зарплаты хорошие.

      0
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      Рейтинг: +156

      2000mm 10 июля 2015, 13:41

      "За последние два года в "Боруссии" полузащитник провел 66 матчей и забил 23 мяча."

      Журин Владислав, хотелось бы Вам сообщить, что Макс Крузе - нападающий.

      2
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      Рейтинг: +686

      старина > 2000mm 10 июля 2015, 15:50

      К таким чудесам уже все привыкли)Скажи спасибо что вратарем не записали)

      3
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      Рейтинг: +156

      2000mm > старина 10 июля 2015, 17:07

      Ну, в общем, да!))) И на том спасибо!
      Эти "профессионалы" скоро Нойера назовут последним защитником, а некоторые ещё и слово красивое будут использовать - латераль!

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      Рейтинг: +662

      Triem 10 июля 2015, 13:15

      Не стал греха таить, ну и про спортивную часть верно сказал! Никаких придирок к нему не могут быть - сказал открыто, мужик!

      2
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      Рейтинг: +686

      старина 10 июля 2015, 11:35

      Макс безусловно хорош и усилит "волков".Ждал что он предпочтет Дортмунд,но не судьба.По любому удачи!

      1
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      Рейтинг: +12

      Legik71 10 июля 2015, 10:48

      Зато честно!молодец!

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 10:06

      он сказал истинную причину переходов, отказа от переходов многих игроков.

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