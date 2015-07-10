Ндинга не сыграет в матче с "Зенитом"

Новый игрок "Локомотива" Дельвин Ндинга не сможет дебютировать в составе "железнодорожников" в матче за Суперкубок 12 июля. 27-летнему игроку необходимо решить вопрос с визой.





"Помню ли матчи с "Зенитом" в Лиге чемпионов? Это было в 2010 году. Тогда "Осер" был скромным середнячком, и мы понимали, что "Зенит" сильнее - это большая команда. Но мы прошли дальше. Тем интереснее будет снова встретиться с "Зенитом" в чемпионате, потому что в матче за Суперкубок я не сыграю. Нужно решить вопросы с визой.