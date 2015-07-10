Ндинга не сыграет в матче с "Зенитом"

Новый игрок "Локомотива" Дельвин Ндинга не сможет дебютировать в составе "железнодорожников" в матче за Суперкубок 12 июля. 27-летнему игроку необходимо решить вопрос с визой.
"Помню ли матчи с "Зенитом" в Лиге чемпионов? Это было в 2010 году. Тогда "Осер" был скромным середнячком, и мы понимали, что "Зенит" сильнее - это большая команда. Но мы прошли дальше. Тем интереснее будет снова встретиться с "Зенитом" в чемпионате, потому что в матче за Суперкубок я не сыграю. Нужно решить вопросы с визой.
Как скоро буду готов сыграть? Это будет во многом зависеть от тренера и того, какое впечатление я на него произведу. С понедельника приступаю к работе с командой в Москве. Думаю, что буду готов в самое ближайшее время", - передает слова футболиста "Чемпионат".
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Источник: Чемпионат.ком