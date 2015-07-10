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Ндинга не сыграет в матче с "Зенитом"

10 июля 2015, 01:04
18

Новый игрок "Локомотива" Дельвин Ндинга не сможет дебютировать в составе "железнодорожников" в матче за Суперкубок 12 июля. 27-летнему игроку необходимо решить вопрос с визой.

"Помню ли матчи с "Зенитом" в Лиге чемпионов? Это было в 2010 году. Тогда "Осер" был скромным середнячком, и мы понимали, что "Зенит" сильнее - это большая команда. Но мы прошли дальше. Тем интереснее будет снова встретиться с "Зенитом" в чемпионате, потому что в матче за Суперкубок я не сыграю. Нужно решить вопросы с визой.
Как скоро буду готов сыграть? Это будет во многом зависеть от тренера и того, какое впечатление я на него произведу. С понедельника приступаю к работе с командой в Москве. Думаю, что буду готов в самое ближайшее время", - передает слова футболиста "Чемпионат".

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ндинга Дельвин
Комментарии (18)
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Великий_конь
1436484982
Лукьянченко Ульяна на этом сайте будет вместо Зотова на Соккере.
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summer2014
1436485643
\"Осер\" страшный сон Петербурга....
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ren888888
1436488544
Б3денит-однозначно шампиньон))
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Fester_Addams
1436502384
\"скромный\" дельфин нам достался, просит называть его El Diablo...
Ответить
loko7778
1436503016
ДА ТРАТЯТ ДЕНЬГИ ОЧЕНЬ СКРОМНО. КРИЗИС
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RussianHorse
1436504177
Стали известны причины из-за которых главный тренер СКА Андрей Назаров избил врача команды, лучшего доктора КХЛ Егора Козлова. Во вторник он вызвал врача на встречу и сказал, что тот может подыскивать себе другое место работы. Козлов не согласился с этим решением и получил от Назарова удар по лицу. Затем главный тренер команды стал избивать врача ногами. Рассказывают, что в питерском клубе хотя замять историю, предлагают врачу компенсацию морального ущерба и оплатить всё лечение, но пока доктор твердо намерен обратиться в полицию. Типичная ситуация в городе бомжей.
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Z v e r o b o y
1436504572
хорошо
Ответить
Bearded man
1436505301
Скромный середняк взял бронзу в чемпионате? Ну ну.)
Ответить
Великий ЦСКА Москва
1436516191
Ничего страшного, еще успеет. Чемпионат только начнется.
Ответить
starche
1436529284
Кто это!?
Ответить
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