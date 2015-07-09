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Ройс испугался конкуренции в "Барселоне"

9 июля 2015, 06:25
73

Стало известно, что испанская "Барселона" сделала предложение дортмундской "Боруссии" о продаже форварда команды Марко Ройса. Эта идея исходила от президента каталонцев Хосепа Бартомеу, который хотел приобрести немца в рамках своей предвыборной кампании (выборы нового президента состоятся 18-го июля). Клуб Ройса, как предполагается, был не против дать согласие на переход, но в нем отказал сам футболист, заявивший, что в испанской команде слишком высока конкуренция в его линии и нет большой вероятности, что он ее выиграет. Поэтому он предпочел быть основным форвардом в "Боруссии".

В минувшем сезоне Бундеслиги Ройс провел 19 матчей и забил 7 раз.

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Источник: Marca
Испания. Примера Испания Барселона Боруссия Д Ройс Марко
Комментарии (73)
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RUSTY8
1436415196
ройс гетце и кроос это сильно переоценные футболеры средней линии сб. немчии и то что на протяжении 3-4 лет ни один из них толком не заиграл подтверждает данную гипотезу те же ракитич модрич сильва видаль намного превосходят их
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112910415
1436419020
Не \"испугался\", а \"принял во внимание\"...так будет более корректно.
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Franz Beckenbauer
1436419372
Ройс высококлассный игрок , который может выиграть конкуренцию у любого. Не зря им интересовалась сама Бавария. В Барсе действительно делать нечего, слишком много игроков нападения, которых никто не собирается садить на лавку, даже если это нужно для команды.
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Akatsuki72
1436421631
Марко вполне здраво рассудил! В ту троицу лучше не лезть, там не только класс игроков, но куда более дорогие футболки.
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ANTI CULE
1436423666
Тебе не место среди петухов играй лучше с пчелками)))
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catalan_from_baku
1436426410
МАРКО РОЙС: У \"БАРСЫ\" ЕСТЬ МЕССИ, СУАРЕС И НЕЙМАР. ГДЕ МНЕ ТАМ ИГРАТЬ? Полузащитник дортмундской \"Боруссии\" Марко Ройс прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в \"Барселоне\". \"Где я буду играть в клубе, у которого в атаке играют Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар?\" – цитирует Football Espana Ройса
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catalan_from_baku
1436426855
Марко отличный футболист который усилил бы любую команду, но не нападение Барселоны. Атаку Барсы просто некем усилить. Но он мог бы усилить полузащиту, а этого он не хочет, ибо нефиг работать для трезубца когда планируешь сам стать забивалой. Так что Барселоне тоже он не нужен ни в атаке ни в полузащите. Нужен Погба.
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dzvinka
1436427356
чушь, он неоднократно говорил что хотел бы играть разве что в Англии в АПЛ, если не в Дортмунде. к томуже там испаноговорящие кореши... они его не примут и будут выдавливать. Вон ибра подтвердит
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katalonez
1436430457
Ну в принципе грамонто и логично рассудил, в основе атаки места нет, не хочет человек сидеть на \"банке\",пусть и за большие деньги, достоин уважения я считаю
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старина
1436430902
Уж в трусости Марко трудно обвинить.Заголовок абсолютно некорректный.Если человек реально понимает что не в состоянии пробиться в основу,то он трус?Он просто хочет играть вот и все
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