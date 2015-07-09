Ройс испугался конкуренции в "Барселоне"

Стало известно, что испанская "Барселона" сделала предложение дортмундской "Боруссии" о продаже форварда команды Марко Ройса. Эта идея исходила от президента каталонцев Хосепа Бартомеу, который хотел приобрести немца в рамках своей предвыборной кампании (выборы нового президента состоятся 18-го июля). Клуб Ройса, как предполагается, был не против дать согласие на переход, но в нем отказал сам футболист, заявивший, что в испанской команде слишком высока конкуренция в его линии и нет большой вероятности, что он ее выиграет. Поэтому он предпочел быть основным форвардом в "Боруссии".



В минувшем сезоне Бундеслиги Ройс провел 19 матчей и забил 7 раз.



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