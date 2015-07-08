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    • Мутко: «Россия в ноябре примет специальную программу по подготовке футболистов»

    Мутко: «Россия в ноябре примет специальную программу по подготовке футболистов»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что в ноябре Россия сможет принять специальную программу по подготовке футболистов, чтобы успешнее выступить на домашнем Чемпионате мира 2018 года.

    «Мы в ноябре примем специальную программу, в которую инвестируем деньги помимо тех, которые инвестируем на подготовку к ЧМ-2018. Это касается развития самого футбола в стране, подготовке детей и тренеров. Чтобы вывести футбол к 2018 году на новый уровень», – сказал Мутко на встрече с журналистами в Москве.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 20:47
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    Комментарии (81)
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    Nielsvangogh
    1436402396
    Надо в бюджет на эти цели выделить сто миллиардов, 80 украдут, 15 на подкуп, а 5 пропьем!!!
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    112910415
    1436408695
    не надо спешить, времени много впереди..
    Ответить
    vampir1991
    1436414164
    Всё, теперь точно чемпионами станем
    Ответить
    Ministri Krasnodar
    1436418548
    Ваши программы одна абсурднее другой
    Ответить
    Ваша совесть
    1436419334
    Мудко, не кажется ли Вам, что поздновато вспохватились? За 2 года выучить молодежь? Насмешили. Где вы их возьмете? Из детского сада, наверное, за два года обучите и вперед на ЧМ 2018. И.ди.о.ты
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    alessios1990
    1436420490
    Не уверен, что это очень сильно поможет нашей сборной на домашнем ЧМ-2018, но за попытку никто не наругает! Лишь бы деньги пошли именно на это, а не в карман спортивных чиновников..
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    cergei1971
    1436425505
    Он не сможет его просто заставили это сделать выше кто!Теперь приходиться программу принимать!Его все устраивало!Если бы не этот провал так бы все и осталось на своем месте!!!!!!!!!
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    Krics
    1436429233
    Какие \"отношения\" у президента и Мудко? Если он не потопляемый?
    Ответить
    RVRRRR
    1436432638
    Чебурген ты Мудко, это надо было делать 10 лет назад.
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    ologreds
    1694997648
    numo435148
    Ответить
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