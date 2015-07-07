Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: "Пока что контракт не подписан, сейчас я в Петербурге"

    Андрей Аршавин рассказал, что еще не подписал контракт с краснодарской "Кубанью". Однако вчера пресс-служба врио губернатора Краснодарского края, с которым встречался экс-полузащитник "Зенита", сообщила, что договоренность о переходе игрока достигнута.

    "Я не могу давать интервью. Пока что контракт не подписан. Сейчас я в Петербурге", - цитирует Аршавина "Комсомольская правда — Кубань".

    Футболист находится в статусе свободного агента. Его контракт с питерским клубом закончился 30 июня.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 8 июля 2015, 02:13

      Чего ждать-то Андрей???
      Боаш уже дал от ворот поворот, вот покажкшь свою лучшие стороны против своей родной команды, вот тогда дядя Боаш задцмается, о том, прав ли он был....
      Да, иногда приходится совершать и поступки, от которых воротит!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 июля 2015, 23:20

      Если футболист хочет еще поиграть,то он не будет тянуть с подписанием контракта,чтобы быстрее начать подготовку к новому сезону и набрать форму! Но тогда надо отрываться от столичной жизни и ехать в скучный регион,что для краснощекого почти невозможно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      mensk 7 июля 2015, 22:10

      Один губернатор Кубань сдал, другой принял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 7 июля 2015, 21:37

      пока он получает халявную питерскую зарплату))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 7 июля 2015, 21:21

      Может контракт не подписан, потому, что он в Питере, а не в Краснодаре?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 7 июля 2015, 20:41

      Побывал Аршавин на собеседовании в Кубани, губернатор края сказал "Мы вам позвоним", правда не сказали когда именно, по этому контракт и не подписан. Теперь он ждет у моря погоды, правда не у моря, а у Реки вон.ючки в Северной столице страны. Он рад был вернуться на "Петровский", но Боаш сказал охране не Пускать Чипсоеда на пушечный выстрел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      CaMpeR_RM 7 июля 2015, 20:37

      помните Зидана? который закончил карьеру на пике?
      так вот это аршавин, который до сих пор играет...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 > CaMpeR_RM 8 июля 2015, 11:13

      ещё не заработал на бзебедную старость...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 7 июля 2015, 20:12

      Как -то несерьезно.. ПОра тренироваться, натаскивать физику, а не гулять. Нужно полностью погрузиться в процесс иначе нафиг этот цирк весь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 19:16

      не долго ждать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 7 июля 2015, 18:57

      Полюбасу, успехов АНДРЕЮ !!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11