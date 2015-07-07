Аршавин: "Пока что контракт не подписан, сейчас я в Петербурге"

Чего ждать-то Андрей???
Боаш уже дал от ворот поворот, вот покажкшь свою лучшие стороны против своей родной команды, вот тогда дядя Боаш задцмается, о том, прав ли он был....
Да, иногда приходится совершать и поступки, от которых воротит!!!
Андрей Аршавин рассказал, что еще не подписал контракт с краснодарской "Кубанью". Однако вчера пресс-служба врио губернатора Краснодарского края, с которым встречался экс-полузащитник "Зенита", сообщила, что договоренность о переходе игрока достигнута.
Футболист находится в статусе свободного агента. Его контракт с питерским клубом закончился 30 июня.