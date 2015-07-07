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    Переход Вуйовича в тульский "Арсенал" может сорваться

    Главный тренер тульского "Арсенала" Виктор Булатов сообщил о неопределенностях в переходе черногорского нападающего Горана Вуйовича, несмотря на то, что на прошлой неделе официальный сайт клуба сообщил о подписании с ним трехлетнего контракта.

    "У нас есть неопределенность с нападающим Вуйовичем. Если с документами возникнут проблемы, то мы будем искать другого форварда. Надеюсь, что с ним мы решим последние формальности. По требованиям РФС у футболиста, которого мы хотим заявить, должно быть соглашение с бывшим клубом. У Вуйовича такого соглашения пока нет. Это лучший бомбардир чемпионата Черногории. На тренировках виден потенциал этого игрока. Видно, что ему есть куда расти".

    В прошлом сезоне игрок выступал за клуб "Сутьеска" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Черногории, забив 21 гол в 32 матчах.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 16:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 8 июля 2015, 01:45

      Блин

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 18:52

      Интересное кино

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      Рейтинг: +197

      cpartak60 7 июля 2015, 18:50

      вроде ничего игрок

      0
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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 18:39

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