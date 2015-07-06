"Уфа" разошлась миром с "Карлсруэ"

"Уфа" сегодня провела контрольный матч с участником стыковых матчей за место в первой Бундеслиги прошлого сезона - командой "Карлсруэ".





6 июля,. Майрхофен (Австрия).

"Уфа" (Россия) - "Карлсруэ" (Германия) - 2:2 (2:2).

Голы "Уфы":

1:2 - Тумасян, 35; 2:2 - Пауревич, 43, с пен.