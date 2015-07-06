"Уфа" разошлась миром с "Карлсруэ"

Бундеслига 2 сильнее и интереснее РФПЛ.
"Уфа" сегодня провела контрольный матч с участником стыковых матчей за место в первой Бундеслиги прошлого сезона - командой "Карлсруэ".
6 июля,. Майрхофен (Австрия).
"Уфа" (Россия) - "Карлсруэ" (Германия) - 2:2 (2:2).
Голы "Уфы": 1:2 - Тумасян, 35; 2:2 - Пауревич, 43, с пен.
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