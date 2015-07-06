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    "Уфа" разошлась миром с "Карлсруэ"

    "Уфа" сегодня провела контрольный матч с участником стыковых матчей за место в первой Бундеслиги прошлого сезона - командой "Карлсруэ".

    6 июля,. Майрхофен (Австрия).

    "Уфа" (Россия) - "Карлсруэ" (Германия) - 2:2 (2:2).

    Голы "Уфы": 1:2 - Тумасян, 35; 2:2 - Пауревич, 43, с пен.

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    06.07.2015 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 7 июля 2015, 11:20

      Бундеслига 2 сильнее и интереснее РФПЛ.

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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе > Евгений Спартак 7 июля 2015, 16:29

      "Загнать на стадион"-типичный совок.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 июля 2015, 07:29

      Достижение!

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      Рейтинг: +923

      eaguar 7 июля 2015, 00:27

      Молодцы .

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      Рейтинг: +77

      wojanolja 6 июля 2015, 23:42

      печалька

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 23:31

      и уровень их приблизительно одинаков!

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      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 23:22

      Мы еще повоюем! )))

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