Прядкин: «Новый лимит – это политика государства»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал комментарий по вопросу лимита на легионеров, который в последние дни является ключевым в российском футболе.



«В следующем сезоне, наверное, формула лимита будет «6+5». Сейчас ведутся консультации. В них задействованы РФС, РФПЛ и Минспорта. Судя по всему, это есть разворот государства в сторону развития футбола. Полагаю, политику государства мы поддержим. На консультации есть еще два дня, после этого состоится исполком РФС», – сказал Прядкин.



Напомним, что ФИФА не приемлет вмешательство тех или иных государств в футбольную жизнь, за что могут последовать санкции.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

