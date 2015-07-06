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    Прядкин: «Новый лимит – это политика государства»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал комментарий по вопросу лимита на легионеров, который в последние дни является ключевым в российском футболе.

    «В следующем сезоне, наверное, формула лимита будет «6+5». Сейчас ведутся консультации. В них задействованы РФС, РФПЛ и Минспорта. Судя по всему, это есть разворот государства в сторону развития футбола. Полагаю, политику государства мы поддержим. На консультации есть еще два дня, после этого состоится исполком РФС», – сказал Прядкин.

    Напомним, что ФИФА не приемлет вмешательство тех или иных государств в футбольную жизнь, за что могут последовать санкции.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 20:19
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    Комментарии (103)
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    ПФК ЦСКА 1979
    1436208627
    Миллер с Мутко мутят!)
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    PATRIOT1965
    1436208688
    Решение примут,начнут сезон,вмешается ФИФА и все накроется медным тазом,вот увидите.
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    колпанколпан
    1436210062
    РФС РФПЛ Минспорта...Забыли только про УЕФА мудковые мутки....
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    kkomov
    1436212284
    дешевка ты прядкин.
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    kkomov
    1436212412
    одно радует - гинера и его ставленника отодвигают от трона. кабинетные кони на свои законные 7-10 места вернутся.
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    frozen
    1436214665
    В 2018 если и выйдем из группы, то только с огромной помощью судей.
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    Лев Троцкий
    1436218019
    Ахаха РФС,РФПЛ и Минспорта будут клянчит.Разворот в сторону бюджета и уже поголовного воровства)дегенераты-депутаты,разумеется,дадут зеленый свет) Берите,не жалко,рабы дополнят потом копилку. Так оно и будет!
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    kupryaev
    1436222645
    Ох,какой глубокий замысел правительства-перекинуть всю ненависть футбольного сообщества на \"проклятых янки,которые и ФИФУ купили тоже\"
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    мурад67
    1436259884
    Вот и еще один повод забрать у нас Ч/М 2018 года.Вместо того что бы поднять детские футбольные школы привлечь квалефицированных тренеров и создание футбольных турниров городах районах областях и фкладывать деньги в будушее,вот чем нужно заниматся Министерству спорта,а не решать вопрос лимита в футболе.
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    ologreds
    1694997659
    numo434965
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