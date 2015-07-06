Прядкин: "Новый лимит - это политика государства"

Вот и еще один повод забрать у нас Ч/М 2018 года.Вместо того что бы поднять детские футбольные школы привлечь квалефицированных тренеров и создание футбольных турниров городах районах областях и фкладывать деньги в будушее,вот чем нужно заниматся Министерству спорта,а не решать вопрос лимита в футболе.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал комментарий по вопросу лимита на легионеров, который в последние дни является ключевым в российском футболе.
"В следующем сезоне, наверное, формула лимита будет "6+5". Сейчас ведутся консультации. В них задействованы РФС, РФПЛ и Минспорта. Судя по всему, это есть разворот государства в сторону развития футбола. Полагаю, политику государства мы поддержим. На консультации есть еще два дня, после этого состоится исполком РФС", - сказал Прядкин.
Напомним, что ФИФА не приемлет вмешательство тех или иных государств в футбольную жизнь, за что могут последовать санкции.
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