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    Прядкин: "Новый лимит - это политика государства"

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал комментарий по вопросу лимита на легионеров, который в последние дни является ключевым в российском футболе.

    "В следующем сезоне, наверное, формула лимита будет "6+5". Сейчас ведутся консультации. В них задействованы РФС, РФПЛ и Минспорта. Судя по всему, это есть разворот государства в сторону развития футбола. Полагаю, политику государства мы поддержим. На консультации есть еще два дня, после этого состоится исполком РФС", - сказал Прядкин.

    Напомним, что ФИФА не приемлет вмешательство тех или иных государств в футбольную жизнь, за что могут последовать санкции.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 20:19
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    Комментарии101
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      Рейтинг: +13

      мурад67 7 июля 2015, 12:04

      Вот и еще один повод забрать у нас Ч/М 2018 года.Вместо того что бы поднять детские футбольные школы привлечь квалефицированных тренеров и создание футбольных турниров городах районах областях и фкладывать деньги в будушее,вот чем нужно заниматся Министерству спорта,а не решать вопрос лимита в футболе.

      0
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан > мурад67 7 июля 2015, 13:02

      Не смеши народ.Министерство спорта в лице хари Мутки подписало контракт Капелло на 7 млн евро.Этот елдуй что-ли будет озабочиваться развитием детского спорта и футбола? Для него обделавшегося по полной программе сейчас главное орать что Капелло на своем месте,сборная это главное, а детский спорт ну конечно же будем подымать.То есть откуда не скажет ,когда тоже не скажет,и как,- скажет про планы на годы после своей смерти .........

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      Рейтинг: +13

      мурад67 > колпанколпан 7 июля 2015, 23:33

      Не было бы так смешно, если бы не было так грустно...

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 7 июля 2015, 01:44

      Ох,какой глубокий замысел правительства-перекинуть всю ненависть футбольного сообщества на "проклятых янки,которые и ФИФУ купили тоже"

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 7 июля 2015, 00:26

      Ахаха РФС,РФПЛ и Минспорта будут клянчит.Разворот в сторону бюджета и уже поголовного воровства)дегенераты-депутаты,разумеется,дадут зеленый свет) Берите,не жалко,рабы дополнят потом копилку. Так оно и будет!

      0
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      Рейтинг: +15

      frozen 6 июля 2015, 23:31

      В 2018 если и выйдем из группы, то только с огромной помощью судей.

      3
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 22:53

      одно радует - гинера и его ставленника отодвигают от трона.
      кабинетные кони на свои законные 7-10 места вернутся.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > kkomov 7 июля 2015, 11:03

      Сходи на рынок и купи себе губозакаточную машинку,пригодится ,голубенький с грязной речушки.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 июля 2015, 22:51

      дешевка ты прядкин.

      3
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 6 июля 2015, 22:14

      РФС РФПЛ Минспорта...Забыли только про УЕФА мудковые мутки....

      0
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > колпанколпан 6 июля 2015, 22:16

      )))

      1
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 6 июля 2015, 21:51

      Решение примут,начнут сезон,вмешается ФИФА и все накроется медным тазом,вот увидите.

      2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > PATRIOT1965 6 июля 2015, 22:01

      Причем здесь ФИФА?

      1
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      ...
      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > Старый Пью 6 июля 2015, 22:03

      Читай текст выше.

      2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > PATRIOT1965 6 июля 2015, 22:09

      Если дело дойдет до санкций ФИФА - то это или чья-то диверсия или космическое разгвоздяйство.

      0
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      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > Старый Пью 7 июля 2015, 01:42

      главный принцип ФИФы это невмешательство государства в деятельность федерации -тут и санкций никаких не будет ,однозначно исключат и все

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      Рейтинг: +109

      ПФК ЦСКА 1979 6 июля 2015, 21:50

      Миллер с Мутко мутят!)

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > ПФК ЦСКА 1979 6 июля 2015, 22:04

      Подымай выше...

      1
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > ПФК ЦСКА 1979 6 июля 2015, 22:07

      А Гинер не при делах,так?

      1
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      Рейтинг: +109

      ПФК ЦСКА 1979 > PATRIOT1965 6 июля 2015, 22:08

      Гинер против лимита!

      2
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      Рейтинг: +736

      summer2014 6 июля 2015, 21:49

      Раньше спорт всегда был вне политики, сейчас же спор и политика одно и тоже, вернее очень связанны.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > summer2014 6 июля 2015, 22:02

      Никогда спорт не был вне политики. Всегда спорт был частью политики.

      2
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > Старый Пью 6 июля 2015, 22:06

      Только недалекий человек может с тобой оспорить этот факт.И договорные матчи были всегда,даже на уровне сборных на чемпионатах мира.

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