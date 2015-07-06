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    РФС рассмотрит вопрос о лимите на легионеров после матча за Суперкубок

    Заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос о лимите на легионеров в нынешнем сезоне, состоится на следующей неделе.

    "Этот исполком пройдет на следующей неделе. Он состоится уже после того, как будет сыгран матч за Суперкубок России. Исполком РФС не будет посвящен только проблеме лимита, однако этот вопрос будет там рассмотрен", - рассказал исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян.

    Напомним, что матч за Суперкубок состоится 12 июля в Санкт-Петербурге.

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    Источник: Бобсоккер

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    06.07.2015 18:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 июля 2015, 08:57

      Тупорезы.
      Как клубам готовиться к сезону, если непонятно - какое решение будет принято в итоге?

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 7 июля 2015, 08:08

      Надеюсь у РФС хватит решимости вообще убрать лимит и не развращать нашу футбольную молодёжь парниками Мудко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Igrov 6 июля 2015, 22:11

      а не рано ли?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 21:59

      Ложимся спать! Утро вечера мудренее! )))

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 6 июля 2015, 21:26

      Среди главных пострадавших от массового исхода легионеров может оказаться зенит. В мае 2014 года зенит попал под санкции УЕФА за несоблюдение правил FFP. Газовый проект оштрафовали на 12 миллионов евро. Деньги изъяли из доходов клуба от выступлений в еврокубках. Также для зенита было установлено ограничение на размер убытков в 2015 году — они не должны превысить 30 миллионов евро, а в 2016 году необходимо выйти на самоокупаемость.

      Но это еще полбеды. 1 июля многолетний патрон клуба Алексей Миллер в пух и прах раскритиковал действующий лимит на легионеров, потребовав от исполкома Российского футбольного союза (РФС) в самые короткие сроки его ужесточить. Для команды, в составе которой в течение сезона в среднем на поле выходили семь иностранцев (а в еврокубках — все девять), подобное высказывание — словно серпом по заявочному списку.

      В настоящее время официально известно о том, что переговоры о переходе в зарубежные клубы ведут трое легионеров. Хавбек Аксель Витсель договаривается с итальянским Миланом, защитник Николас Ломбертс — с английским Сандерлендом, а к его партнеру по обороне Луишу Нету проявили интерес в Турции и Греции. Есть предложение от английского Ливерпуля у нападающего Саломона Рондона. Что касается первых двоих, то их отъезд — дело практически решенное. Украинец Анатолий Тимощук клуб уже покинул. И, похоже, это только начало.

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      Рейтинг: +232

      ТОС > Красно Синий воин 7 июля 2015, 08:46

      ужесточить лимит до трех легов и только заигранных за свои сборные,урезать конкретно зп увеличив премии за победу,гнать копело и боаша (один гробит сборную,второй Зенит),узаконить и заставить клубы спонсировать и развивать дюсш,ввести фин и проф ответственность судей,и будет у нас и сборная и школы.

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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:20


      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 6 июля 2015, 21:12

      Миллер, Гинер и Мутко посовещаются и вынесут вердикт.

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 6 июля 2015, 19:34

      Пока все мужики ждут,что будет с лимитом,покупать негров или подождать,Аджоев поступил единственно верно-всех продал и уволился.

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      Рейтинг: +107

      Летов > Сергей Саныч 6 июля 2015, 20:07

      он бесплатно всех роздал,за это и попросили и самому скрыться подальше

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 6 июля 2015, 19:21

      Чего тянут?

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 6 июля 2015, 19:17

      Вот до чего демократия страну довела!!!
      Старший приказал,а они сомневаются.
      При Леониде Ильиче уже сто раз бы одобрили,проголосовали и единогласно.
      Клубные тренеры в первую очередь.
      Нет,с демократией надо кончать,как и с лимитом.

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