РФС рассмотрит вопрос о лимите на легионеров после матча за Суперкубок

Заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос о лимите на легионеров в нынешнем сезоне, состоится на следующей неделе.



«Этот исполком пройдет на следующей неделе. Он состоится уже после того, как будет сыгран матч за Суперкубок России. Исполком РФС не будет посвящен только проблеме лимита, однако этот вопрос будет там рассмотрен», – рассказал исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян.



Напомним, что матч за Суперкубок состоится 12 июля в Санкт-Петербурге.





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