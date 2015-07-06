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    • РФС рассмотрит вопрос о лимите на легионеров после матча за Суперкубок

    РФС рассмотрит вопрос о лимите на легионеров после матча за Суперкубок

    Заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос о лимите на легионеров в нынешнем сезоне, состоится на следующей неделе.

    «Этот исполком пройдет на следующей неделе. Он состоится уже после того, как будет сыгран матч за Суперкубок России. Исполком РФС не будет посвящен только проблеме лимита, однако этот вопрос будет там рассмотрен», – рассказал исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян.

    Напомним, что матч за Суперкубок состоится 12 июля в Санкт-Петербурге.

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    Источник: Бобсоккер

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    06.07.2015 18:06
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    Комментарии (25)
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    bestolochch
    1436199700
    Чего тянут?
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    Сергей Саныч
    1436200476
    Пока все мужики ждут,что будет с лимитом,покупать негров или подождать,Аджоев поступил единственно верно-всех продал и уволился.
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    Adler angriff
    1436206334
    Миллер, Гинер и Мутко посовещаются и вынесут вердикт.
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    mweuo
    1436206837
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma
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    Красно Синий воин
    1436207200
    Среди главных пострадавших от массового исхода легионеров может оказаться зенит. В мае 2014 года зенит попал под санкции УЕФА за несоблюдение правил FFP. Газовый проект оштрафовали на 12 миллионов евро. Деньги изъяли из доходов клуба от выступлений в еврокубках. Также для зенита было установлено ограничение на размер убытков в 2015 году — они не должны превысить 30 миллионов евро, а в 2016 году необходимо выйти на самоокупаемость. Но это еще полбеды. 1 июля многолетний патрон клуба Алексей Миллер в пух и прах раскритиковал действующий лимит на легионеров, потребовав от исполкома Российского футбольного союза (РФС) в самые короткие сроки его ужесточить. Для команды, в составе которой в течение сезона в среднем на поле выходили семь иностранцев (а в еврокубках — все девять), подобное высказывание — словно серпом по заявочному списку. В настоящее время официально известно о том, что переговоры о переходе в зарубежные клубы ведут трое легионеров. Хавбек Аксель Витсель договаривается с итальянским Миланом, защитник Николас Ломбертс — с английским Сандерлендом, а к его партнеру по обороне Луишу Нету проявили интерес в Турции и Греции. Есть предложение от английского Ливерпуля у нападающего Саломона Рондона. Что касается первых двоих, то их отъезд — дело практически решенное. Украинец Анатолий Тимощук клуб уже покинул. И, похоже, это только начало.
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    mat73
    1436209196
    Ложимся спать! Утро вечера мудренее! )))
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    Igrov
    1436209916
    а не рано ли?))
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    забайкальский армеец
    1436245728
    Надеюсь у РФС хватит решимости вообще убрать лимит и не развращать нашу футбольную молодёжь парниками Мудко.
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    Protosser
    1436248636
    Тупорезы. Как клубам готовиться к сезону, если непонятно - какое решение будет принято в итоге?
    Ответить
    ologreds
    1694997659
    numo434952
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