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    Чили - Аргентина: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка Америки - 2015, который начнется сегодня в 23:00 по Москве.

    Чили: Браво, Исла, Сильва, Медель, Босежур, Арангис, Диас, Видаль, Вальдивия, Санчес, Варгас.

    Аргентина: Ромеро, Сабалета, Демикелис, Отаменди, Рохо, Билья, Маскерано. Пасторе, Месси, Агуэро, Ди Мария.

    "Бомбардир.Ру" проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2015 22:15
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    Комментарии487
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      Рейтинг: +51

      амурец 5 июля 2015, 12:14

      молодцы Чили сделали эту раздутую сборную

      1
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      Рейтинг: +32

      Katl 5 июля 2015, 10:18

      Почему то лучшим игроком матча приняли Видаля, по мне это был Санчес. А так победа заслужено чтлийцев

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 08:46

      Вообщем стартовый состав Аргентины ничем не удивил, да и Чили вышли в боевом составе) Конечно не хватало Гарая, ну и Билья почему то играет у Мартино регулярно. Хотя лично для меня Банега получше будет!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:04

      Ставил на Аргентину, не смогли.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 5 июля 2015, 05:43

      Великий Месси только с пеналя забивает))

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 5 июля 2015, 05:42

      Поздравляю чилийцев, даже не сомневался!

      2
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      Рейтинг: +81

      Aymir 5 июля 2015, 04:19

      я до игры давно говорил без Димарии Месячный [непечатное слово ]о в финале ЧМ 2014 Ди Мария не играл результат всем известно сегодня травма без Ди Марии Аргентина не команда даже

      0
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      Рейтинг: +81

      Aymir 5 июля 2015, 04:15

      Лионель Месси, а также другие игроки данной национальной команды также ничего особенного в финале не показали. Любителям футбола, а не персофанам, давно известно, что турниры выигрываются и проигрываются командой, а не одним игроком. Хотя когда-то исключением в хорошем смысле был Диего Армандо...

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      Рейтинг: +59

      Kran117 5 июля 2015, 02:49

      Да все по делу Чилийцы смотрелись лучше, по поводу Месси ,ну есть у него техника не спорю , но тащить он
      не умеет , с такими партнерами как у него в Барселоне и Кокорин Месси станет)
      Есть такие понятия команда звезда и команда звезд) сегодня выийграла команда.

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      Рейтинг: +274

      belladonna > Kran117 5 июля 2015, 02:51

      а ты себя экспертом возомнил.)
      смотри лучше фигурное катание. футбол не твое.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Kran117 5 июля 2015, 03:11

      Команда звезда сегодня выиграла. Жаль. Очень обидно за Месси.

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      Рейтинг: +92

      Aslan_777 5 июля 2015, 02:33

      ну что же мессидрочеры и гномофилы наши собалезнования ваш идол и обьект дрочччения,обкончания и конечно же протекания сдулся)))

      5
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      Рейтинг: +274

      belladonna > Aslan_777 5 июля 2015, 02:49

      у вас весь клуб сдулся. еще в прошлом сезоне. а в предстоящем будет совсем пИчалька. если за ЛЕ зацепитесь считай повезло.

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