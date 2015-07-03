"Бавария" начала переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера Ди Марии

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменниге и исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд вступили в переговоры по трансферу хавбека англичан Анхеля Ди Марии. Аргентинец в первом для себя сезоне в Англии не сумел проявить лучших качеств и не против того, чтобы сменить клубную прописку.

Камнем предкновения может стать сумма в 50 млн. евро, требуемых "Манчестер Юнайтед" за своего игрока. Напомним, что в прошлом году переход Ди Марии из "Реала" обошелся "красным дьяволам" в 59,7 млн. евро, в свою очередь англичане претендуют на полузащитника "Баварии" Бастиана Швайнштайгера.

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