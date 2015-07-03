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    "Бавария" начала переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера Ди Марии

    Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменниге и исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд вступили в переговоры по трансферу хавбека англичан Анхеля Ди Марии. Аргентинец в первом для себя сезоне в Англии не сумел проявить лучших качеств и не против того, чтобы сменить клубную прописку.

    Камнем предкновения может стать сумма в 50 млн. евро, требуемых "Манчестер Юнайтед" за своего игрока. Напомним, что в прошлом году переход Ди Марии из "Реала" обошелся "красным дьяволам" в 59,7 млн. евро, в свою очередь англичане претендуют на полузащитника "Баварии" Бастиана Швайнштайгера.

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 12:22
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:51

      Неужели возможен обмен?..

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 00:53

      Надеюсь, всё получится, только не в виде бартера. 50 млн в современном футболе не такая огромная сумма за топ-игрока, Бавария, не экономь!:) Скупой платит дважды.)

      1
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 3 июля 2015, 20:52

      60 и ни копейкой меньше!

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 3 июля 2015, 20:33

      и к чему такой размен?

      0
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      Рейтинг: +14

      Юный Фанат 3 июля 2015, 20:06

      Если всё завершится благополучно, то ,надеюсь, увидим его во всей красе, а не как в МЮ.

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Юный Фанат 3 июля 2015, 20:09

      Вряд ли по статистике, мало игроков, когда либо ушедших из МЮ заиграли где-то, такая же история и с Арсеналом.

      0
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      Рейтинг: +138

      CatMatros > Летчик66 3 июля 2015, 21:10

      По какой статистике?)Бугага короче.
      Бекхэм,Роналду не заиграли после "МЮ"?Ясно понятно

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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 19:16

      странно, странно это всё

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 3 июля 2015, 19:03

      Если Бавария купит Диму то безусловно усилится и к тому же Рибери и Роббен не молодые.

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      Рейтинг: +183

      KaZёL 3 июля 2015, 17:40

      Если за 50 манки отдадут,то конечно же нужно брать!

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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 3 июля 2015, 17:21

      Если купят, это будет самый дорогой трансфер Баварии.

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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 3 июля 2015, 14:58

      хз в мю он сдулся. его это ла лига. а БЛ и апл не для него.
      да и нужны др игроки

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