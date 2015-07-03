«Бавария» начала переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Ди Марии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменниге и исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд вступили в переговоры по трансферу хавбека англичан Анхеля Ди Марии. Аргентинец в первом для себя сезоне в Англии не сумел проявить лучших качеств и не против того, чтобы сменить клубную прописку.

Камнем предкновения может стать сумма в 50 млн. евро, требуемых «Манчестер Юнайтед» за своего игрока. Напомним, что в прошлом году переход Ди Марии из «Реала» обошелся «красным дьяволам» в 59,7 млн. евро, в свою очередь англичане претендуют на полузащитника «Баварии» Бастиана Швайнштайгера.

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