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    • «Бавария» начала переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Ди Марии

    «Бавария» начала переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Ди Марии

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменниге и исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд вступили в переговоры по трансферу хавбека англичан Анхеля Ди Марии. Аргентинец в первом для себя сезоне в Англии не сумел проявить лучших качеств и не против того, чтобы сменить клубную прописку.

    Камнем предкновения может стать сумма в 50 млн. евро, требуемых «Манчестер Юнайтед» за своего игрока. Напомним, что в прошлом году переход Ди Марии из «Реала» обошелся «красным дьяволам» в 59,7 млн. евро, в свою очередь англичане претендуют на полузащитника «Баварии» Бастиана Швайнштайгера.

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 12:22
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    Комментарии (69)
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    Bayerische Fan
    1435933297
    Если купят, это будет самый дорогой трансфер Баварии.
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    KaZёL
    1435934415
    Если за 50 манки отдадут,то конечно же нужно брать!
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    рус фан
    1435939413
    Если Бавария купит Диму то безусловно усилится и к тому же Рибери и Роббен не молодые.
    Ответить
    112910415
    1435940160
    странно, странно это всё
    Ответить
    Юный Фанат
    1435943169
    Если всё завершится благополучно, то ,надеюсь, увидим его во всей красе, а не как в МЮ.
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    Arhive
    1435944811
    и к чему такой размен?
    Ответить
    lobsterdam
    1435945962
    60 и ни копейкой меньше!
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    Сливки общества
    1435960393
    Надеюсь, всё получится, только не в виде бартера. 50 млн в современном футболе не такая огромная сумма за топ-игрока, Бавария, не экономь!:) Скупой платит дважды.)
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    nahan
    1435978293
    Неужели возможен обмен?..
    Ответить
    ologreds
    1694997677
    numo434687
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