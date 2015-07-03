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    "Торпедо" будет выступать в ПФЛ в зоне "Центр"

    Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов рассказал о ситуации с московским "Торпедо", которое в ближайшее время должно войти в число членов организации.

    "Мы имеем обращение москвичей об участии во втором дивизионе. Серьезных проблем по перестройке с РФПЛ до ПФЛ у клуба при правильном подходе не должно возникнуть. Время до середины следующей недели есть. Выступать "Торпедо" будет в зоне "Центр", - поведал функционер.

    Напомним, что торпедовцы по итогам минувшего сезона РФПЛ покинули турнир, а источников финансирования для участия в ФНЛ отыскать не сумели.

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    Источник: ТАСС

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    03.07.2015 11:41
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 4 июля 2015, 02:05

      зачем

      0
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 3 июля 2015, 21:45

      опа, Джигурда!!!


      придётся им напомнить о фк Калуга!!!!!
      надеюсь, что мы снова их отправим смотреть страшные сны!!!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      sam34600 3 июля 2015, 20:40

      Всем болельщикам ТОРПЕДО-отвечу стихами ныне покойного нашего сатирика и большого болельшика ТОРПЕДО.-Аркадия
      Арканова

      А сколько лет сердца нам грели
      Кумиры дедов и отцов -
      Пономарев и Метревели
      Воронин,Иванов,Стрельцов

      Пожухнут прошлые победы,
      Увянет "Лужников" газон
      Но знай,мы ждем тебя, "Торпедо"
      Вернись через один сезон.

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      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 3 июля 2015, 20:31

      счастливого пути!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      sythev 3 июля 2015, 20:28

      Придётся потерпеть, как говорится..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 3 июля 2015, 19:38

      Жаль торпедовскую команду, могли бы и в ФНЛ задержаться. Сразу из вышки туда вниз, поди очень обидно...

      1
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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА 3 июля 2015, 19:35

      БОЛЬШЕ ЧЕМ У ЗИНЫ ТАК ТО)ГЫЫЫЫЫЫЫ

      0
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 3 июля 2015, 19:26

      Туда бы забрали своих подружек с закрывашки

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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:46

      суровая судьба

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 3 июля 2015, 17:43

      Зато у нас в Зенита и на второй клуб нашлось бабло и на судей еще хватит

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