Штанге: "Не чувствовал, что для Глеба сборная важнее клубных дел"

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге, ныне тренирующий сборную Сингапура, вспомнил время, которое он провел у руля постсоветской команды.



"Работа в Беларуси - один из лучших периодов в жизни. Удалось поднять команду на 36-е место в рейтинге ФИФА, мы добились ряда неплохих результатов. В свое время я серьезно изменил состав сборной, и многие из привлеченных мною играют до сих пор. Следовательно, есть стабильность. Но, увы, мы не смогли найти общий язык с Александром Глебом и Максимом Ромащенко, которые в то время были звездами. С первым у нас не было как такового конфликта, но я не видел, чтобы он ставил интересы сборной выше клубных. Не ощущалась его самоотдача. Когда забирал капитанскую повязку у Глеба и отдавал ее Юрию Жевнову, ничего не имел против Александра. Эх, жаль, что мы не сделали шаги навстречу друг другу...", - посетовал немец.



Сейчас сборная Беларуси под руководством Александра Хацкевича занимает 4-е место в отборочной группе к Евро-2016 и имеет на счету всего лишь 4 очка.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!