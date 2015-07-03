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    Штанге: "Не чувствовал, что для Глеба сборная важнее клубных дел"

    Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге, ныне тренирующий сборную Сингапура, вспомнил время, которое он провел у руля постсоветской команды.

    "Работа в Беларуси - один из лучших периодов в жизни. Удалось поднять команду на 36-е место в рейтинге ФИФА, мы добились ряда неплохих результатов. В свое время я серьезно изменил состав сборной, и многие из привлеченных мною играют до сих пор. Следовательно, есть стабильность. Но, увы, мы не смогли найти общий язык с Александром Глебом и Максимом Ромащенко, которые в то время были звездами. С первым у нас не было как такового конфликта, но я не видел, чтобы он ставил интересы сборной выше клубных. Не ощущалась его самоотдача. Когда забирал капитанскую повязку у Глеба и отдавал ее Юрию Жевнову, ничего не имел против Александра. Эх, жаль, что мы не сделали шаги навстречу друг другу...", - посетовал немец.

    Сейчас сборная Беларуси под руководством Александра Хацкевича занимает 4-е место в отборочной группе к Евро-2016 и имеет на счету всего лишь 4 очка.

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 08:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:50

      Глеб классный технарь от бога, удачи ему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Zely 3 июля 2015, 09:47

      Всех земляков с праздником!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 09:31

      ностальгия!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 3 июля 2015, 09:22

      Ромащенко-чьих будет?

      0
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      Рейтинг: +67

      Zely 3 июля 2015, 09:21

      У нас при Лукашенко, не будет уделяться должного внимания футболу. Этот печется только за хоккей. В новостях только и слышишь: " очередной тур оказался не зрелчнын, не результативным, ничего удивительного, ведь это наш футбол" Слаживаеться впечатление , что навязывается не нужность футбола в нашей стране. Да и, стадион "Динамо" будет не футбольным

      0
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 3 июля 2015, 09:15

      а кто такой Ромащенко? где играл?

      0
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      ...
      Рейтинг: +29

      Belars > Пичушкин 3 июля 2015, 12:03

      Максим играл в Динамо Москва и был там лидером лет 10 назад. Лучший бомбер сборной 20 мячей. Играя в Италии в отборе 2006 положил 2 офигенных мяча будущим ЧМ и лично Буффону, один из мячей с 40 метров, другой со штрафного.

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      Рейтинг: +45

      Carol 3 июля 2015, 09:01

      Да, славные были времена при Штанге, французов на выезде обыграли, дома с ними вничью сыграли, до последнего боролись за второе место в отборе к ЕВРО-2012, а сейчас сплошное растройство

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