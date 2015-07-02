Де Врей по прежнему интересен "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" по прежнему рассматривает возможность покупки центрального защитника "Лацио" Стефана де Врея. Голландец хорошо знаком тренеру манкунианцев по совместной работе в сборной и рассматривается в качестве альтернативного варианта, если у англичан не получится приобреести на эту позицию Серхио Рамоса.



В мае итальянцы уже отказались продавать своего футболиста в "МЮ" за 25 млн. евро. В минувшем сезоне голландец в чемпионате Италии сыграл в 30 встречах и только однажды выходил на замену.





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