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    "Интер" пытается подписать Перишича

    Миланский "Интер" вступил в переговоры с "Вольфсбургом" по поводу трансфера хорватского полузащитника Ивана Перишича. Итальянцы пытаются арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 18-20 млн. евро, однако прийти к компромиссу сторонам пока не удается, хотя спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио уже достиг договоренности с игроком об условиях личного контракта.

    Действующий контракт хорвата с "Вольфсбургом" истекает только в 2017 году, а в минувшем сезоне Перишич принял участие в 24 матчах бундеслиги, в которых забил пять голов. Напомним, ранее была информация, что английский "Сток Сити" предложил итальянцам 12 млн. фунтов за швейцарского полузащитника Джердана Шакири.

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    Источник: Skysports

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    02.07.2015 06:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька 3 июля 2015, 03:41

      Гуарин, Эрнанес, Ковачич, Шакири - куда еще и Перишича? Сперва нужно кого-то продать.

      1
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      Рейтинг: +16

      forzzainter 2 июля 2015, 21:20

      Вот с ним и выёдум в ЛЧ...ну или...без него

      0
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      Рейтинг: +166

      кермет 2 июля 2015, 12:57

      першишич всегда мечтал бароца за выживание в серия а вместо выступлений в лч ква ква

      2
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 2 июля 2015, 11:25

      Будет вторым Станковичем

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 11:08

      может перишичу лучше в лч с волками играть?

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 2 июля 2015, 10:27

      надо покупать!

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 09:13

      Не отдадут его в аренду...

      0
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