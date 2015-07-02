«Интер» пытается подписать Перишича

Миланский «Интер» вступил в переговоры с «Вольфсбургом» по поводу трансфера хорватского полузащитника Ивана Перишича. Итальянцы пытаются арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 18-20 млн. евро, однако прийти к компромиссу сторонам пока не удается, хотя спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио уже достиг договоренности с игроком об условиях личного контракта.
Действующий контракт хорвата с «Вольфсбургом» истекает только в 2017 году, а в минувшем сезоне Перишич принял участие в 24 матчах бундеслиги, в которых забил пять голов. Напомним, ранее была информация, что английский «Сток Сити» предложил итальянцам 12 млн. фунтов за швейцарского полузащитника Джердана Шакири.
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Действующий контракт хорвата с «Вольфсбургом» истекает только в 2017 году, а в минувшем сезоне Перишич принял участие в 24 матчах бундеслиги, в которых забил пять голов. Напомним, ранее была информация, что английский «Сток Сити» предложил итальянцам 12 млн. фунтов за швейцарского полузащитника Джердана Шакири.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.