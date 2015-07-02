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    «Интер» пытается подписать Перишича

    Миланский «Интер» вступил в переговоры с «Вольфсбургом» по поводу трансфера хорватского полузащитника Ивана Перишича. Итальянцы пытаются арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 18-20 млн. евро, однако прийти к компромиссу сторонам пока не удается, хотя спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио уже достиг договоренности с игроком об условиях личного контракта.

    Действующий контракт хорвата с «Вольфсбургом» истекает только в 2017 году, а в минувшем сезоне Перишич принял участие в 24 матчах бундеслиги, в которых забил пять голов. Напомним, ранее была информация, что английский «Сток Сити» предложил итальянцам 12 млн. фунтов за швейцарского полузащитника Джердана Шакири.

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    Источник: Skysports

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    02.07.2015 06:19
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    Комментарии (8)
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    Sevastopol-www
    1435817627
    Не отдадут его в аренду...
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    cska plus
    1435822025
    надо покупать!
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    Die Roten
    1435824539
    может перишичу лучше в лч с волками играть?
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    Vaart23
    1435825518
    Будет вторым Станковичем
    Ответить
    кермет
    1435831031
    першишич всегда мечтал бароца за выживание в серия а вместо выступлений в лч ква ква
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    forzzainter
    1435861218
    Вот с ним и выёдум в ЛЧ...ну или...без него
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    Супер Лелька
    1435884064
    Гуарин, Эрнанес, Ковачич, Шакири - куда еще и Перишича? Сперва нужно кого-то продать.
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    ologreds
    1694997685
    numo434568
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