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    "Сандерленд" выкупил права на Коатеса у "Ливерпуля"

    Английский "Сандерленд" объявил о заключениии контракта с защитником Себастьяном Коатесом, который в минувшем сезоне выступал в команде на правах аренды. Официальный сайт клуба сообщает о подписании 4-летнего контратака с футболистом.

    Бывший игрок "Ливерпуля" провел 10 матчей в составе "котов" зарекомендовав себя с наилучшей стороны и был важным игроком в команде Дика Адвоката.

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    Источник: ФК «Сандерленд»

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    01.07.2015 22:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 2 июля 2015, 12:38

      Помню его гол в ворота КПР, красиво забил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 июля 2015, 11:58

      Удачи ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      enot7000 2 июля 2015, 00:08

      гуд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 1 июля 2015, 23:53

      там он заиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City 1 июля 2015, 23:52

      манкоглоры щас спят!! спокойной ночи глорики

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      spartach091 1 июля 2015, 23:19

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      bfd 1 июля 2015, 22:54

      Удачи ему. Неплохой парень, но травматичный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 1 июля 2015, 22:42

      щас манки прибегут!! это для них дичь

      8
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      Рейтинг: +25

      Klim008 > Leicester City 2 июля 2015, 02:23

      манкоглорье сами дичь

      3
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