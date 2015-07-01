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    • Алексей Миллер: «Игра сборной России не только безобразная, но и беспросветная»

    Алексей Миллер: «Игра сборной России не только безобразная, но и беспросветная»

    Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер выразил негодование относительно результатов сборной России по футболу и призвал ужесточить лимит на легионеров.

    «Игра сборной России по футболу в последнее время не только безобразная, но и беспросветная. И беспросветная уже не с точки зрения выхода из группы на чемпионат Европы 2016 года. А с точки зрения того, какую сборную страны мы будем иметь к домашнему чемпионату мира в 2018 году. Ситуация просто вопиющая, когда за основной состав сборной выходят играть игроки, которые не имеют ни одной минуты игровой практики в регулярном чемпионате за свои клубы. Необходимо предпринимать срочные меры. Одним из первоочередных шагов сейчас должно стать немедленное решение исполкома Российского футбольного союза об ужесточении лимита на легионеров – «6+5». Это надо делать немедленно. Иначе будет уже поздно», – цитирует слова Миллера «Р-Спорт».

    Напомним, что после шести матчей отборочного цикла Чемпионата Европы 2016 года сборная России в группе G занимает 3 место с 8 очками. Ранее исполком РФС утвердил схему, согласно которой в заявку команды могут попасть 10 легионеров и 15 россиян без ограничений по числу иностранных игроков, находящихся одновременно на поле.

    РФС вводит новую схему лимита на легионеров

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    Источник: Р-Спорт

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    01.07.2015 17:04
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    Комментарии (355)
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    EGF555LOKO1
    1435827716
    До тех пор пока для простого нашего парня из провинции работа охранником в Москве или С-П будет считаться карьерой и в футболе хорошего ждать не приходится.
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    cergei1971
    1435827754
    игры нет!На поле не понятно какие игроки?тренер не понятно какой!откуда его взяли?из прошлой жизни наверное!Ну полный бардак!И не кто не может исправить ошибки!!!!Только болтают и не понятно чем занимаются!!!!!!Ха ха ха
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    Zenit44ik
    1435829187
    Кто бы дудел, но только не херр Мюллер - тупые манагеры его Газпрёма выбросили миллиард уев на забугорный хлам, закрыв таким образом дорогу нашим. А результат в Европе - нулевой. Это говорит о профессионализме манагеров Зенита да и Газпрёма - клубы с куда меньшими бюджетами добиваются куда большего. Хотелось бы сравнить затраты на футбол в РФ и Австрии - может не стоит бросать деньги на ветер, а построить хотя бы заводы и детские сады?
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    dimagas1
    1435857959
    Пока на стадионы ходют проблемы нет....вот прикиньте сборная без зрителей или на полупустом стадионе играть будет.
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    JOZEPPO MILANSKY
    1435899575
    я знаю как надо выигрывать...надо брать чувака отбитого, и посылать его с петардами на фан сектор Шведов, Австрийцев, не важно, и кидать их (чисто случайно конечно) акапелле в черепок..мы скажем потом вот , нашего тренера загасили, easy 3 points... и очки заработаем и акапелло сбежит от такой жизни, и отступные забудет
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    JOZEPPO MILANSKY
    1435899676
    так как я сомневаюсь что у нас было бы 8 очков а не 5, если бы Ихарь голову не подставил вовремя под петарду
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    Denfard
    1436034382
    РФС ума хватила сделать переходные матчи такие как Тосно - Ростов и Урал -Томь зная что команды 1 лиги никогда не выиграют у премьер лиги потому что они на голову слабее и опыта маловата а молодые ребята очень хотели в высший дивизион вот так ломают судьбы молодого поколения и вы Миллер не помогли Тосно Томи могли бы эти коллективы достойно играть в РФПЛ
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    Denfard
    1436038901
    Если эти команды сохранят свои составы Тосно Томь это будет хорошо а если нет всё труды напрасны молодое поколение ломаем если положено 4 команды в 1 дивизион то так и должно быть поиграют ребята в вышке наберут огромного опыта характер закаляется а ребята премьер лиги передадут опыт 1 дивизиону и вернутся назад вот например Арсенал это уже Арсенал с большим опытом и большими надеждами
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    Denfard
    1436611250
    ФНЛ укомплектовали под завязку это хорошо и правильно а вот премьер лигу ослабили а потом ещё и удивляемся почему не ходят на стадионы потому что не на кого смотреть одни и теже оловянные солдатики и новых команд нет надоели уже укомплектуйте лигу до 20 22 команд и пойдут болельщики на стадионы смотреть на новые перспективные команды
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    ologreds
    1694997686
    numo434538
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