Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сербия. Суперлига
Команды
Црвена Звезда
Альберт Риера
Новости
Альберт Риера - новости
Црвена Звезда
Испания
15 апреля 1982 (44), Манакор
Тренер
Статистика
Новости
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
1
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
13 августа
Риера отказался работать в РПЛ
2 июня
4
Видео
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Риера возглавил участника Лиги чемпионов – тренером интересовался «Спартак»
30 января
Стала известна сумма отступных за тренера, которым интересовался «Спартак»
2025.12.04 10:28
11
Риера, которым интересовался «Спартак», продлил контракт с «Целе»
2025.12.03 23:28
В «Целе» высказались о переговорах по Риере со «Спартаком» и другими клубами
2025.11.27 15:15
3
«Спартак» поборется за назначение Риеры
2025.11.25 17:30
9
В «Целе» высказались о возможном уходе Риеры в «Спартак»
2025.11.16 17:30
1
Агент Риеры ответил, есть ли у тренера договоренность с «Црвеной Звездой»
2025.11.04 17:41
Риера вместо «Спартака» подписал предварительный контракт с другим клубом
2025.11.04 13:59
8
Григорян высказался о возможном назначении Риеры в «Спартак»
2025.11.04 10:42
Ташуев тремя словами описал возможное назначение Риеры в «Спартак»
2025.11.03 23:16
8
Титов оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»
2025.11.03 21:57
4
Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу
2025.11.03 17:28
1
Мостовой оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»
2025.11.03 14:33
4
В «Целе» отреагировали на предметный интерес «Спартака» к тренеру Риере
2025.11.03 12:04
«Спартак» на этой неделе просмотрит приоритетного кандидата на замену Станковичу
2025.11.03 10:23
13
Испанский тренер, с которым «Спартак» провел переговоры, усомнился в идеях Гвардиолы: «Они плохие»
2025.09.20 12:21
Бывший игрок «Ливерпуля» назвал российский клуб, который хочет тренировать
2025.09.19 09:34
1
Испанский тренер подтвердил переговоры со «Спартаком»
2025.09.19 08:06
5
«Спартаку» предложили «идеального» тренера: «Он будет одним из самых крутых в мире»
2025.08.25 14:28
30
Президент «Целе» назвал условие для перехода тренера в «Спартак»
2025.08.22 08:32
4
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
2025.08.11 21:56
2
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды
2025.08.11 17:34
3
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может возглавить «Спартак»
2025.08.11 11:20
6
В ЦСКА прокомментировали информацию о переговорах с испанским тренером
2025.06.15 18:40
1
Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович
2025.05.21 13:22
4
«Спартак» определился с основным кандидатом на замену Станковичу
2025.05.03 08:49
17
1
2
Главные новости
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
23
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+