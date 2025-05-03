«Спартак» определился с основным кандидатом на замену Станковичу

В «Спартаке» по-прежнему допускают уход главного тренера Деяна Станковича по окончании сезона.
На случай ухода серба рассматривается основной кандидат на замену – Альберт Риера из словенского «Целе», сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.
- Контракт 43-летнего испанца с «Целе» действует до лета 2026 года.
- В качестве игрока Риера выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль».
- У Станковича контракт со «Спартаком» до лета 2026 года.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина