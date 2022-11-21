Сергей Рыжиков
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Рыжиков
|Команда
|Спартак Т
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 сентября 1980
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Рыжиков
|Команда
|Спартак Т
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 сентября 1980
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак Т
|8
|4
|2
|2
|Дата
|Матч
|08.10.2022
|Металлург Л
|0 : 1
|Спартак Т
|15.10.2022
|Сахалин
|1 : 2
|Спартак Т
|19.10.2022
|Сахалинец
|0 : 1
|Спартак Т
|24.10.2022
|Спартак Т
|0 : 1
|Динамо Бр
|29.10.2022
|Родина-2
|0 : 0
|Спартак Т
|05.11.2022
|Спартак Т
|1 : 0
|Пересвет
|09.11.2022
|Рязань
|0 : 0
|Спартак Т
|13.11.2022
|Спартак Т
|0 : 1
|Авангард