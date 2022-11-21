Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сергей Рыжиков

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Рыжиков
    Команда Спартак Т
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 сентября 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак Т 8 4 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.10.2022 Металлург Л 0 : 1 Спартак Т
    15.10.2022 Сахалин 1 : 2 Спартак Т
    19.10.2022 Сахалинец 0 : 1 Спартак Т
    24.10.2022 Спартак Т 0 : 1 Динамо Бр
    29.10.2022 Родина-2 0 : 0 Спартак Т
    05.11.2022 Спартак Т 1 : 0 Пересвет
    09.11.2022 Рязань 0 : 0 Спартак Т
    13.11.2022 Спартак Т 0 : 1 Авангард
    • Читайте нас: 
    11