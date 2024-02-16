Рыжиков рассказал о жизни в родном приграничном Шебекино: «Ежедневная воздушная тревога»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков сообщил, что его родственники продолжают жить в приграничном Шебекино.
– В последний раз в Шебекино были летом?
– Летом я был в Белгороде. Но знаю, что в Шебекино тяжеловато.
– Боялись ехать?
– Нет. У меня там семья, чего мне бояться? В Шебекино живут и родители, и теща. Она, правда, в Казань сейчас приехала на недельку погостить.
– Сейчас по родным часто прилетает?
– Каждый день воздушная тревога. Прилетает и прилетает – сейчас не в само Шебекино, а в пригород, Таволжанку. С мамой созваниваемся каждый день.
– Родных уговаривали уехать?
– Они приезжали в Тамбов, в Казань. Но родной дом им слишком ценен.
– Вы спускались в бомбоубежище?
– Нет, не спускался. Бывало, работало ПВО над Белгородом, но я оставался на поверхности.
- «Рубин» с Рыжиковым в 2009 году победил «Барселону» (2:1) на «Камп Ноу».
- Вратарь с казанцами дважды брал РПЛ.
- Сейчас Рыжиков входит в тренерский штаб «Химок».