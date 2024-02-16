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    • Рыжиков рассказал о жизни в родном приграничном Шебекино: «Ежедневная воздушная тревога»

    Рыжиков рассказал о жизни в родном приграничном Шебекино: «Ежедневная воздушная тревога»

    Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков сообщил, что его родственники продолжают жить в приграничном Шебекино.

    – В последний раз в Шебекино были летом?

    – Летом я был в Белгороде. Но знаю, что в Шебекино тяжеловато.

    – Боялись ехать?

    – Нет. У меня там семья, чего мне бояться? В Шебекино живут и родители, и теща. Она, правда, в Казань сейчас приехала на недельку погостить.

    – Сейчас по родным часто прилетает?

    – Каждый день воздушная тревога. Прилетает и прилетает – сейчас не в само Шебекино, а в пригород, Таволжанку. С мамой созваниваемся каждый день.

    – Родных уговаривали уехать?

    – Они приезжали в Тамбов, в Казань. Но родной дом им слишком ценен.

    – Вы спускались в бомбоубежище?

    – Нет, не спускался. Бывало, работало ПВО над Белгородом, но я оставался на поверхности.

    • «Рубин» с Рыжиковым в 2009 году победил «Барселону» (2:1) на «Камп Ноу».
    • Вратарь с казанцами дважды брал РПЛ.
    • Сейчас Рыжиков входит в тренерский штаб «Химок».

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    Источник: Sport24

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    16.02.2024 23:30
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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1708119180
    А что случилось ? До 24.02.22 такого не было.
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