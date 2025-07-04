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Сергей Рыжиков
Новости
Сергей Рыжиков - новости
Динамо СПб
Россия
19 сентября 1980 (46)
Тренер
Статистика
Новости
Фото
Клуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера
28 июля
4
Рыжиков нашел новую работу
27 июля
1
Рыжиков объяснил, как ему удалось не пропустить от Месси в четырех матчах
3 июля
4
Фото
«Балтика» объявила об уходе Рыжикова из клуба
10 июня
3
2-кратный чемпион России вошел в тренерский штаб Талалаева в «Балтике»
2025.07.04 23:47
1
«Сокол» уволил Рыжикова через два месяца после назначения
2024.09.18 15:54
2
Рыжиков: «Моих родственников в Шебекино обстреливают каждый день»
2024.09.17 15:23
2
Фото
«Сокол Казань» назначил участника ЧМ-2014 главным тренером
2024.07.16 17:29
2
Рыжиков: «После гола Рязанцева на «Камп Ноу» сказал ему: «Ты зачем их разозлил так рано?»
2024.04.21 14:24
1
Рыжиков рассказал, как «прогорел» на 25 миллионов рублей
2024.04.19 21:28
12
Фото
«Рубин» внес в заявку второй команды сына Рыжикова
2024.04.08 14:28
Рыжиков назвал лучшего вратаря в мире
2024.02.17 01:05
Рыжиков рассказал о жизни в родном приграничном Шебекино: «Ежедневная воздушная тревога»
2024.02.16 23:30
3
Рыжиков: «Барселона» рассматривала меня на замену Вальдесу»
2024.02.16 21:33
Рыжиков – о победе над «Барселоной»: «Перед матчем думал: «Не обосраться бы»
2024.02.16 19:50
Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
2024.02.16 17:34
2
Рыжиков – о Бердыеве: «Чтобы его оценить как человека, нужно выпить не одну бутылку водки»
2023.11.16 13:56
Рыжиков: «Золотой «Рубин» построили два человека»
2023.11.16 12:28
2
Рыжиков объяснил, почему не считает победу над «Барсой» лучшим матчем в своей карьере
2023.11.16 10:23
Экс-вратарь сборной России будет работать в «Химках»
2023.10.10 20:18
1
Рыжиков организовал сбор для пострадавших в Шебекино – он родился в этом городе
2023.06.12 07:55
1
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
2023.01.23 10:10
Рыжиков рассказал, как бросил пить: «Пятый год – ни капли!»
2023.01.20 10:20
4
Рыжиков прокомментировал увольнение Слуцкого из «Рубина»
2022.11.21 07:46
1
Рыжиков заявил о желании возглавить «Рубин», но при одном условии
2022.11.20 22:59
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
2022.10.09 00:24
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»
2022.10.06 13:35
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В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
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