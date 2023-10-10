Экс-вратарь сборной России будет работать в «Химках»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подтвердил, что штаб команды пополнится Сергеем Рыжиковым.

– Он уже работал помощником у меня в «Ахмате». В том же статусе заходит и в «Химки».

После Грозного он пробовал себя как самостоятельный тренер в Тамбове. Но у нас многие специалисты из тренерского штаба периодически уходят попробовать себя в свободном плавании. У кого-то получается, у кого-то – нет. Мурат Искаков сейчас работает помощником в ЦСКА, Евгений Княжев близок к тому, чтобы перейти на самостоятельную работу в другой клуб. Как раз на его место приходит Сергей.

– Какие конкретно у Рыжикова будут функции?

– Разбор соперников. Он очень плодотворно работал в этом направлении с нашим тренером-аналитиком в «Ахмате». У него очень хорошо получается решать задачу, как нивелировать сильные стороны соперника и воспользоваться слабыми. Сережа хорошо теоретическую часть перекладывает в практику.

Потом – отношение с игроками. У нас достаточно жесткий тренер по физподготовке Серджио Джовани. Я не самый простой главный тренер. Старший тренер Юрий Нагайцев из Латвии, фактически немец по воспитанию, очень строгий. Поэтому нам нужен специалист, который будет иметь более дружеские отношения с футболистами, будет работать с ними на близком контакте.

Плюс он выиграл все в России. Ему не нужно будет долго адаптироваться, ребята его сразу воспримут. В этом плане был хороший опыт с ним и Яя Туре.

К тому же у нас в составе большая группа молодежи, мы привлекаем ребят из дубля. В том числе в рамках этого направления к нам Сергей и приходит.