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    Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» из Тамбова Сергей Рыжиков анонсировал продление контракта с клубом.

    – До зимней паузы вы тренировали тамбовский «Спартак», выступающий во Второй лиге. В декабре мелькнула информация, что должны продлить контракт до июня 2024-го. Продлили?

    – Пока нет. Заминка связана с тем, что клуб решил поменять юридическое лицо. Эта процедура уже завершилась.

    25 января команда выходит из отпуска, а я приеду в Тамбов и подпишу новый контракт. Как раз на полтора года.

    – В какой момент осознали, что не хотите идти проторенной дорожкой, становиться тренером вратарей?

    – А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема.

    Главный тренер – другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию...

    Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл.

    – Если вдруг вы останетесь без работы и позовут тренировать вратарей в топовый российский клуб – согласитесь?

    – Не зарекаюсь. В жизни всякое бывает. Но в ближайшее время такие варианты даже рассматривать не собираюсь.

    Во-первых, сама по себе работа с вратарями никакого интереса не вызывает. Во-вторых, для этого нужна специальная лицензия. Которой у меня нет. Я и получать-то ее не хочу.

    Вот Андрей, мой младший брат и тоже в прошлом голкипер, – полная противоположность. Ему нравится профессия тренера вратарей, прямо кайфует.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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