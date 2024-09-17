Рыжиков: «Моих родственников в Шебекино обстреливают каждый день»

Экс-вратарь сборной России Сергей Рыжиков рассказал о жизни в Шебекино, где он родился.
Город в Белгородской области обстреливается ВСУ.
«У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день.
Каждый день страдают люди, обстановка тяжeлая. Но народ держится, и они большие молодцы. Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы.
Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе», – заявил Рыжиков.
- Бывший голкипер сейчас тренирует казанский «Сокол».
- Будучи футболистом, он 10 сезонов провел в «Рубине».
- Также известен по выступлениям за «Крылья Советов» и «Тамбов».
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