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    • Рыжиков: «Моих родственников в Шебекино обстреливают каждый день»

    Рыжиков: «Моих родственников в Шебекино обстреливают каждый день»

    Экс-вратарь сборной России Сергей Рыжиков рассказал о жизни в Шебекино, где он родился.

    Город в Белгородской области обстреливается ВСУ.

    «У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день.

    Каждый день страдают люди, обстановка тяжeлая. Но народ держится, и они большие молодцы. Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы.

    Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе», – заявил Рыжиков.

    • Бывший голкипер сейчас тренирует казанский «Сокол».
    • Будучи футболистом, он 10 сезонов провел в «Рубине».
    • Также известен по выступлениям за «Крылья Советов» и «Тамбов».

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.09.2024 15:23
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    Комментарии (3)
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    R_a_i_n
    1726581375
    Внатуре каждый день просто обстреливают жилые массивы! Так-же как и Донецк с 14 года.
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    кайрос
    1726592926
    А что случилось ? До 24.02.22 такого не было.
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    ВетеR
    1726597396
    Чижиков, а почему обстреливают и кто ???
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