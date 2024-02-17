Рыжиков назвал лучшего вратаря в мире

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков сравнил бывшего и нынешнего голкиперов сборной России – Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

– Для вас кто сильнее – Матвей Сафонов или Игорь Акинфеев?

– Вообще никто. Знаком с Игорьком, так что для меня Акинфеев всегда на первом месте. С 2003 года и по сей день. Мы пересекались в сборной – Игоря помню большим трудягой.

– Кто лучший вратарь в мире сейчас?

– Эдерсон.