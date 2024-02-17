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    Рыжиков назвал лучшего вратаря в мире

    Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков сравнил бывшего и нынешнего голкиперов сборной России – Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

    – Для вас кто сильнее – Матвей Сафонов или Игорь Акинфеев?

    – Вообще никто. Знаком с Игорьком, так что для меня Акинфеев всегда на первом месте. С 2003 года и по сей день. Мы пересекались в сборной – Игоря помню большим трудягой.

    – Кто лучший вратарь в мире сейчас?

    – Эдерсон.

    • ФИФА признала Эдерсона лучшим вратарем 2023 года в мире.
    • Бразилец в прошлом сезоне помог «Сити» сделать требл.
    • 30-летний Эдерсон стоит 40 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    17.02.2024 01:05
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