Рыжиков назвал лучшего вратаря в мире

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков сравнил бывшего и нынешнего голкиперов сборной России – Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.
– Для вас кто сильнее – Матвей Сафонов или Игорь Акинфеев?
– Вообще никто. Знаком с Игорьком, так что для меня Акинфеев всегда на первом месте. С 2003 года и по сей день. Мы пересекались в сборной – Игоря помню большим трудягой.
– Кто лучший вратарь в мире сейчас?
– Эдерсон.
- ФИФА признала Эдерсона лучшим вратарем 2023 года в мире.
- Бразилец в прошлом сезоне помог «Сити» сделать требл.
- 30-летний Эдерсон стоит 40 миллионов евро.