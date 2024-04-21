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    • Рыжиков: «После гола Рязанцева на «Камп Ноу» сказал ему: «Ты зачем их разозлил так рано?»

    Рыжиков: «После гола Рязанцева на «Камп Ноу» сказал ему: «Ты зачем их разозлил так рано?»

    Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вспомнил обстоятельства матча Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

    • Игра состоялась в Барселоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов в 2009 году.
    • Через несколько недель после матча «Рубин» 2-й раз подряд выиграл РПЛ.
    • Рыжиков сейчас входит в тренерский штаб «Химок».

    «Когда Александр Рязанцев забил «Барселоне» на второй минуте, я сказал ему: «Саша, ты чe делаешь? Ты зачем их разозлил так рано?!».

    У меня перед игрой была одна мысль – чтобы 0:7 не было. Вот 0:5 «Барселоне» проиграть – нормально было бы. На «Камп Ноу» невозможно играть. У «Рубина» было 28% владения мячом. И то – 16% из них, когда я мяч от ворот выбивал», – сказал Рыжиков на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    BAIv
    1713704315
    Тогда был фарт, но молодцы несдавались старались! Но всё равно фартуна главный залог той победы!
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