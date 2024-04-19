Рыжиков рассказал, как «прогорел» на 25 миллионов рублей

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу» о неудачном ресторанном бизнесе.
– У тебя же был ресторан узбекской кухни.
– «Тюбетейка», да.
– Ты разбираешься в узбекской кухне?
– В тюбетейках разбираюсь.
– И что с этим рестораном?
– Все. Он проработал четыре месяца и закрылся. Он был в Москве, на площади трех вокзалов, в хорошем месте. И вот так вот наш управляющий науправлял нашим состоянием.
– Сколько ты потерял?
– Где-то миллионов 25 рублей.
- Рыжиков дважды брал РПЛ с «Рубином».
- Игрок был на ЧМ-2014.
- Сейчас Рыжиков входит в тренерский штаб «Химок» из Первой лиги.