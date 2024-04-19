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    Рыжиков рассказал, как «прогорел» на 25 миллионов рублей

    Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу» о неудачном ресторанном бизнесе.

    – У тебя же был ресторан узбекской кухни.

    – «Тюбетейка», да.

    – Ты разбираешься в узбекской кухне?

    – В тюбетейках разбираюсь.

    – И что с этим рестораном?

    – Все. Он проработал четыре месяца и закрылся. Он был в Москве, на площади трех вокзалов, в хорошем месте. И вот так вот наш управляющий науправлял нашим состоянием.

    – Сколько ты потерял?

    Где-то миллионов 25 рублей.

    • Рыжиков дважды брал РПЛ с «Рубином».
    • Игрок был на ЧМ-2014.
    • Сейчас Рыжиков входит в тренерский штаб «Химок» из Первой лиги.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1713551875
    ... хороший вратарь, херовый ресторатор. Бывает...
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    Pourquoi pas
    1713552296
    Хорошему ресторатору всегда мешает... Управляющий! )))
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    kirdykprishel
    1713554908
    Узбекская кухня хороша.Плов узбекский хорош. Не хорошо когда футболист лезет в бизнес.
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    mutabor0992
    1713555563
    Лох-это судьба!Нужно назначать НОРМАЛЬНЫХ управляющих.А не друзей и знакомых.Как говорила моя бабушка :"Бог-дал,Бог и взял."p.s.А Рыжиков разве узбек?тЦука 25 лямов!Хоть бы постеснялся такую сумму озвучивать.Баран!
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