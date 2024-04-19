Рыжиков рассказал, как «прогорел» на 25 миллионов рублей

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу» о неудачном ресторанном бизнесе.

– У тебя же был ресторан узбекской кухни.

– «Тюбетейка», да.

– Ты разбираешься в узбекской кухне?

– В тюбетейках разбираюсь.

– И что с этим рестораном?

– Все. Он проработал четыре месяца и закрылся. Он был в Москве, на площади трех вокзалов, в хорошем месте. И вот так вот наш управляющий науправлял нашим состоянием.

– Сколько ты потерял?

– Где-то миллионов 25 рублей.