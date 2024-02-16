Рыжиков – о победе над «Барселоной»: «Перед матчем думал: «Не обосраться бы»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вспомнил победный матч с «Барселоной» (2:1) в 2009 году.

Игра состоялась в Барселоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Через несколько недель после матча «Рубин» 2-й раз подряд выиграл РПЛ.

Рыжиков сейчас входит в тренерский штаб «Химок».

– В день той самой игры «Рубина» с «Барселоной» Сергей Семак спрашивал у вас: «Колени затейпировал, чтобы не тряслись?»?

– Это было не просто в день игры, а перед самым выходом на матч. Не сказал бы, что тряслись. Но волнение было, конечно. Что мы обыграем «Барселону», я не верил. Надеялся, извиняюсь за выражение, на то чтобы не обосраться. Семь мячей бы не получить. Очень уж не хотел пропускать семь – лишь бы не опозориться.

– Это получилось. Победу отмечали за вином в номере Семака?

– Да. После «Барсы» не только Семак – все большими любителями вина стали! Но не напились – через три дня была игра в Ростове, мы боролись за чемпионство.