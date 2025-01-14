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Свен-Горан Эрикссон
Новости
Свен-Горан Эрикссон - новости
Швеция
5 февраля 1948 (78)
Тренер
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Публикации
У Эрикссона остался крупный долг – тренер умер в августе
2025.01.14 22:54
Тухель – третий иностранный тренер в истории сборной Англии
2024.10.16 14:14
Фото
В Швеции похоронили Свена-Горана Эрикссона – Бекхэм прибыл попрощаться с тренером
2024.09.13 22:49
Тренер «Ливерпуля» Слот повторил достижение Эрикссона 17-летней давности
2024.09.02 17:17
Станкович охарактеризовал умершего Эрикссона
2024.08.27 23:23
Юран рассказал, как Свен-Горан Эрикссон спас ему жизнь
2024.08.26 21:57
3
Мостовой вспомнил о работе с умершим Эрикссоном
2024.08.26 18:06
2
Реакция сборной Англии на смерть Эрикссона
2024.08.26 16:00
Умер Свен-Горан Эрикссон
2024.08.26 14:28
12
Смертельно больной Эрикссон обратился к Саутгейту перед финалом Евро-2024
2024.07.13 13:57
6
Видео
«Бенфика» устроила коридор почета смертельно больному Эрикссону
2024.04.12 20:09
1
Смертельно больной Эрикссон расплакался во время дебюта на «Энфилде»
2024.03.23 22:44
Видео
«Энфилд» тепло встретил смертельно больного Эрикссона
2024.03.23 18:34
2
Смертельно больной Эрикссон рассказал, как проводит последние месяцы жизни
2024.03.22 23:23
1
Стало известно, в каком матче тренером «Ливерпуля» будет смертельно больной Эрикссон
2024.02.13 22:42
Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на день – у шведского тренера неизлечимая стадия рака
2024.01.20 12:47
1
Фото
Фанаты «Лацио» поддержали Эрикссона, которому осталось жить не больше года
2024.01.15 16:21
Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал о своей неизлечимой болезни
2024.01.11 13:04
1
75-летний Эрикссон сделал паузу в работе из-за проблем со здоровьем
2023.02.25 10:20
1
Юнберг станет вторым шведским менеджером в АПЛ после Эрикссона
2019.11.30 01:50
1
Эрикссон: «До «Челси» Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал ему «Динамо»
2019.10.13 17:15
14
Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную»
2019.10.13 15:33
1
Фото
Свен-Горан Эрикссон возглавил сборную Филиппин
2018.10.27 11:37
2
Свен-Горан Эрикссон: «Дзюбе до Ибрагимовича еще далеко»
2018.10.11 08:30
9
Свен-Горан Эрикссон: «Сила Швеции – в свободе от Ибрагимовича»
2018.10.11 07:54
Свен-Горан Эрикссон: «Место России – в топ-10, но точно не в конце пятого десятка. С рейтингом явно что-то не то»
2018.10.11 06:39
3
Свен-Горан Эрикссон – кандидат на пост главного тренера сборной Камеруна
2018.07.31 08:54
Свен-Горан Эрикссон возглавит сборную Ирака
2018.07.25 09:55
1
Свен-Горан Эрикссон: «Если англичане думают, что их ждет легкий матч со Швецией, они сильно ошибаются»
2018.07.05 08:04
5
Эрикссон: «Англия никогда не выиграет ЧМ без зимней паузы в АПЛ»
2018.03.01 19:31
1
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