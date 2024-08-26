Мостовой вспомнил о работе с умершим Эрикссоном

Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Свене-Горане Эрикссоне.
- Швед умер сегодня утром. Ему было 76 лет.
- У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.
- Он поработал с Мостовым в «Бенфике».
«Эрикссон – это тот человек, который пригласил меня в европейский футбол, когда в советском чемпионате я был одной из звезд.
У меня остались о нем очень приятные воспоминания. Он был очень скромным, интеллигентным, культурным, общительным человеком.
Я никогда не видел, чтобы он на кого-то кричал или ругался. После перехода из «Спартака» меня это особенно поражало», – сказал Мостовой.
Источник: ТАСС