Мостовой вспомнил о работе с умершим Эрикссоном

Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Свене-Горане Эрикссоне.

Швед умер сегодня утром. Ему было 76 лет.

У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.

Он поработал с Мостовым в «Бенфике».

«Эрикссон – это тот человек, который пригласил меня в европейский футбол, когда в советском чемпионате я был одной из звезд.

У меня остались о нем очень приятные воспоминания. Он был очень скромным, интеллигентным, культурным, общительным человеком.

Я никогда не видел, чтобы он на кого-то кричал или ругался. После перехода из «Спартака» меня это особенно поражало», – сказал Мостовой.