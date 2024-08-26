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Мостовой вспомнил о работе с умершим Эрикссоном

26 августа 2024, 18:06
2

Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Свене-Горане Эрикссоне.

  • Швед умер сегодня утром. Ему было 76 лет.
  • У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.
  • Он поработал с Мостовым в «Бенфике».

«Эрикссон – это тот человек, который пригласил меня в европейский футбол, когда в советском чемпионате я был одной из звезд.

У меня остались о нем очень приятные воспоминания. Он был очень скромным, интеллигентным, культурным, общительным человеком.

Я никогда не видел, чтобы он на кого-то кричал или ругался. После перехода из «Спартака» меня это особенно поражало», – сказал Мостовой.

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Источник: ТАСС
Португалия. Примейра Бенфика Эрикссон Свен-Горан Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Цугундeр
1724686986
И сюда влез со своей звездатностью..
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