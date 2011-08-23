Статистика по турнирам

Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Чемпионшип 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Чемпионшип 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Чемпионат мира 2006