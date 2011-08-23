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    Свен-Горан Эрикссон - статистика

    Тренер
    Имя Свен-Горан
    Фамилия Эрикссон
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 5 февраля 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лестер 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2011 Бери 2 : 4 Лестер
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