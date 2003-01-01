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    Эрикссон: «До «Челси» Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал ему «Динамо»

    Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал, что владелец «Челси» Роман Абрамович в прошлом десятилетии хотел купить какой-либо российский клуб. В итоге уроженец Саратова сделал выбор в пользу лондонской команды.

    «Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал купить «Динамо», поскольку у него лучшая инфраструктура. Однако Роман поменял мнение и решил купить клуб в Лондоне. Выбор был между «Тоттенхэмом» и «Челси», – сказал швед The Times.

    • «Челси» при Абрамовиче выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
    • Бизнесмен купил лондонцев в 2003 году.
    • «Динамо» сейчас идет в зоне вылета РПЛ.

    Источник: The Times

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9923

      vladimir-7 16 минут назад

      Швед Эрикссон лучше всех знает у какой команды РФПЛ лучше инфра-
      структура, но Абрамович все сделал правильно.

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      Рейтинг: +700

      spam2009 42 минуты назад

      Я думаю его не поняли бы в криминальных кругах))

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      Рейтинг: +2039

      Черкизовский Кот 47 минут назад

      Помню, тогда же, летом 2003-го Михаил Прохоров собирался купить Торпедо. Главными трансферными целями тогда называли Алексея Смертина и Хенрика Ларссона. Что называется, делили шкуру не убитого медведя, ведь олигарх передумал. А Смертин и Ларссон ещё поиграли в топ-лигах.

      0
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      Рейтинг: +1378

      VGreen 59 минут назад

      какого хера по мнению Бомбардира - он уроженец Чукотки? Из-за того, что он был там формальным губернатором когда то?))

      Родился 24 октября 1966 года в Саратове. Родители Романа жили в Сыктывкаре (Коми АССР). Отец — Аркадий (Арон) Нахимович Абрамович (1937—1970) — работал в Коми совнархозе, погиб в результате аварии на стройке, когда Роману было 4 года. Мать Ирина Васильевна (урождённая Михайленко) умерла, когда Роману исполнился 1 год.
      Взятый на воспитание в семью дяди Лейба Абрамовича, Роман провёл значительную часть своей юности в городе Ухте (Коми АССР), где дядя работал начальником управления рабочего снабжения «Печорлеса» при «КомилесУРСе». Роман учился по 2-й класс в школе № 2.
      В 1974 году переехал в Москву к своему второму дяде — Абраму Абрамовичу.
      В 1983 году окончил московскую среднюю школу № 232 (ныне ГБОУ г. Москвы «Школа № 2054»).

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      Рейтинг: +2039

      Черкизовский Кот > VGreen 41 минуту назад

      Это ещё что! В 2003-м году Экспресс-Газета в статье о покупке Челси Абрамовичем, назвала его "Сэр Боря". Видимо, спутали с Березовским, который по батюшке был АбрАмович.

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      Рейтинг: +9923

      vladimir-7 > VGreen 29 минут назад

      Вот так с таким тяжелом детством и юностью, Р.Абрамович
      достиг такого положения, что некоторых зависть берет.

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      Рейтинг: +1217

      Евгений Найданов > VGreen 16 минут назад

      Извиняемся. Исправили.

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