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  • Эрикссон: «До «Челси» Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал ему «Динамо»

Эрикссон: «До «Челси» Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал ему «Динамо»

13 октября 2019, 17:15
14

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал, что владелец «Челси» Роман Абрамович в прошлом десятилетии хотел купить какой-либо российский клуб. В итоге уроженец Саратова сделал выбор в пользу лондонской команды.

«Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал купить «Динамо», поскольку у него лучшая инфраструктура. Однако Роман поменял мнение и решил купить клуб в Лондоне. Выбор был между «Тоттенхэмом» и «Челси», – сказал швед The Times.

  • «Челси» при Абрамовиче выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
  • Бизнесмен купил лондонцев в 2003 году.
  • «Динамо» сейчас идет в зоне вылета РПЛ.

Источник: The Times
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Динамо Эрикссон Свен-Горан Абрамович Роман
Комментарии (14)
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VGreen
1570978293
какого хера по мнению Бомбардира - он уроженец Чукотки? Из-за того, что он был там формальным губернатором когда то?)) Родился 24 октября 1966 года в Саратове. Родители Романа жили в Сыктывкаре (Коми АССР). Отец — Аркадий (Арон) Нахимович Абрамович (1937—1970) — работал в Коми совнархозе, погиб в результате аварии на стройке, когда Роману было 4 года. Мать Ирина Васильевна (урождённая Михайленко) умерла, когда Роману исполнился 1 год. Взятый на воспитание в семью дяди Лейба Абрамовича, Роман провёл значительную часть своей юности в городе Ухте (Коми АССР), где дядя работал начальником управления рабочего снабжения «Печорлеса» при «КомилесУРСе». Роман учился по 2-й класс в школе № 2. В 1974 году переехал в Москву к своему второму дяде — Абраму Абрамовичу. В 1983 году окончил московскую среднюю школу № 232 (ныне ГБОУ г. Москвы «Школа № 2054»).
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Черкизовский Кот
1570978988
Помню, тогда же, летом 2003-го Михаил Прохоров собирался купить Торпедо. Главными трансферными целями тогда называли Алексея Смертина и Хенрика Ларссона. Что называется, делили шкуру не убитого медведя, ведь олигарх передумал. А Смертин и Ларссон ещё поиграли в топ-лигах.
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Черкизовский Кот
1570978993
Помню, тогда же, летом 2003-го Михаил Прохоров собирался купить Торпедо. Главными трансферными целями тогда называли Алексея Смертина и Хенрика Ларссона. Что называется, делили шкуру не убитого медведя, ведь олигарх передумал. А Смертин и Ларссон ещё поиграли в топ-лигах.
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spam2009
1570979311
Я думаю его не поняли бы в криминальных кругах))
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vladimir-7
1570980877
Швед Эрикссон лучше всех знает у какой команды РФПЛ лучше инфра- структура, но Абрамович все сделал правильно.
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Из Твери Леха
1570984467
Лучше бы Сокол купил родной. Ну или Спартак-Анадырь. Чай не чужой край!))
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Мудакам
1570989653
только еврюжат в динамо не хватало!
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fedser
1571038740
Какой крайний нап был Геннадий Еврюжихин! И забивал много для ярко выраженного крайнего!
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