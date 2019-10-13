Эрикссон: «До «Челси» Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал ему «Динамо»

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал, что владелец «Челси» Роман Абрамович в прошлом десятилетии хотел купить какой-либо российский клуб. В итоге уроженец Саратова сделал выбор в пользу лондонской команды.

«Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал купить «Динамо», поскольку у него лучшая инфраструктура. Однако Роман поменял мнение и решил купить клуб в Лондоне. Выбор был между «Тоттенхэмом» и «Челси», – сказал швед The Times.