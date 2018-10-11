Свен-Горан Эрикссон: «Дзюбе до Ибрагимовича еще далеко»

Бывший тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон считает, что форвард Артем Дзюба мог бы заиграть в Англии.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Артем Дзюба как-то сказал, что хочет играть в Англии. Он – готовый игрок для Премьер-лиги?

– Сколько ему лет?

– 30.

– Тогда, конечно, он может заиграть в Англии. Я помню этого футболиста на чемпионате мира, хороший форвард, большой человек. Чем-то он напоминает мне Ибрагимовича. Хотя, конечно, до Златана вашему нападающему еще далеко.