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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Свен-Горан Эрикссон: «Дзюбе до Ибрагимовича еще далеко»

    Бывший тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон считает, что форвард Артем Дзюба мог бы заиграть в Англии.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Артем Дзюба как-то сказал, что хочет играть в Англии. Он – готовый игрок для Премьер-лиги?

    – Сколько ему лет?

    – 30.

    – Тогда, конечно, он может заиграть в Англии. Я помню этого футболиста на чемпионате мира, хороший форвард, большой человек. Чем-то он напоминает мне Ибрагимовича. Хотя, конечно, до Златана вашему нападающему еще далеко.

    Источник: Спорт-Экспресс

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    11.10.2018 08:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 октября 2018, 13:56

      Артёму не просто далеко , но и высоко.Он даже горы такой не знает насколько высоко.

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 18:00

      Конечно до Златана ему еще далеко.

      3
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 11 октября 2018, 17:14

      С такой самоотдачей как у Дзюбы (на ЧМ в России) Ибрагим никогда и нигде не играл

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > maratagliulin 12 октября 2018, 03:31

      Для гениев самоотдача не главное

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 11 октября 2018, 12:55

      Далеко, как от Калининграда до Лос Анджелеса.

      2
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      Рейтинг: +301

      23igkra 11 октября 2018, 10:24

      В те времена, когда он тренировал сборную Англии, фамилию его произносили иначе

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 октября 2018, 10:21

      это ибре далеко до дзюбы))))

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 октября 2018, 10:19

      Это он точно заметил)

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 октября 2018, 10:18

      далеко от слова очень.

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