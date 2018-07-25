Свен-Горан Эрикссон возглавит сборную Ирака

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон близок к назначению на аналогичный пост в национальной команде Ирака.

В Стамбуле проходят переговоры 70-летнего шведа с Федерацией футбола Ирака. Стороны нашли компромисс по основным вопросам, осталось уладить нюансы соглашения. О контракте будет объявлено на следующей неделе.

Последним местом работы Эрикссона был китайский клуб «Шэньчжэнь». Швед покинул команду год назад.

В квалификации к чемпионату мира-2018 в азиатской группе сборная Ирака выбыла в третьем раунде.