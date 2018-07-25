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    Свен-Горан Эрикссон возглавит сборную Ирака

    Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон близок к назначению на аналогичный пост в национальной команде Ирака.

    В Стамбуле проходят переговоры 70-летнего шведа с Федерацией футбола Ирака. Стороны нашли компромисс по основным вопросам, осталось уладить нюансы соглашения. О контракте будет объявлено на следующей неделе.

    Последним местом работы Эрикссона был китайский клуб «Шэньчжэнь». Швед покинул команду год назад.

    В квалификации к чемпионату мира-2018 в азиатской группе сборная Ирака выбыла в третьем раунде.

    Источник: Skysports

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    25.07.2018 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 25 июля 2018, 12:10

      Это один из слабейших тренеров в футболе ! В последнее время напрашивается во все сборные !

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